Iman Beney gegen Arsenals Katie McCabe. Bild: www.imago-images.de

Beney ballert ManCity zum Sieg – so lief's den Nati-Stars im Ausland

England

Iman Beney hat sich für ihre Torpremiere in der englischen Women's Super League einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Die 19-jährige Walliserin, die im Sommer von den Young Boys auf die Insel gewechselt ist, traf in ihrem vierten Spiel für ihren neuen Klub Manchester City zum ersten Mal. Und dies gleich spielentscheidend gegen die Champions-League-Siegerinnen von Arsenal. In der 88. Minute kam Beney im Strafraum an den Ball und markierte mit einem strammen Schuss in die rechte untere Torecke den Siegtreffer zum 3:2.

Offensivspielerin Beney war nach einer knappen Stunde beim Stand von 1:1 aufs Feld gekommen.

Deutschland

Freiburg erspielte sich bei Aufsteiger Union Berlin einen ungefährdeten 3:0-Sieg. Für den Schlusspunkt waren dabei zwei Schweizerinnen verantwortlich, die erst in der zweiten Halbzeit ins Spielgeschehen eingriffen: Alena Bienz traf auf Vorlage von Leela Egli. Für die 22-jährige Luzernerin war es der erste Treffer im Dress der Breisgauerinnen, für die 18-jährige Ostschweizerin die erste Vorlage.

Italien

Nati-Captain Lia Wälti kam erstmals nach ihrem Wechsel von Arsenal für Juventus Turin zum Einsatz. Gegen Sassuolo stand die 32-jährige Bernerin in der Schlussviertelstunde auf dem Platz. Ihr Debüt für den Double-Sieger war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Auswärts bei Sassuolo kamen die Turinerinnen, die mit Viola Calligaris in der Innenverteidigung antraten, zum Start in die neue Serie-A-Saison nicht über ein 0:0 hinaus. Für Alisha Lehmann und Como gab's eine 1:2-Heimniederlage gegen Lazio Rom, Lehmann spielte im Sturm durch.

Spanien

Sydney Schertenleib spielte beim FC Barcelona zum ersten Mal in dieser Saison durch und verbuchte sogleich ihren ersten Assist. Beim 4:0 gegen Eibar steuerte die 18-jährige Schweizerin die Vorlage zum ersten Treffer der Katalaninnen bei, die nach sechs Runden mit dem Punktemaximum wenig überraschend die Tabelle anführen.

Niederlande

Im Spitzenspiel der 4. Runde unterlag die PSV Eindhoven vor heimischem Publikum Meister Twente Enschede mit 1:3. Es war die erste Niederlage für das Team von Riola Xhemaili, die wie gewohnt im Mittelfeld durchspielte und erstmals in der noch jungen Saison ohne Skorerpunkt blieb. (ram/sda)