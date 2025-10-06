wolkig, aber kaum Regen
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Iman Beney ballert ManCity zum Sieg – so lief es Nati-Stars im Ausland

4th October 2025 Joie Stadium, Manchester, England Womens Super League Football, Manchester City versus Arsenal Katie McCabe of Arsenal Women is tackled by Iman Beney of Manchester City Women PUBLICAT ...
Iman Beney gegen Arsenals Katie McCabe.Bild: www.imago-images.de

Beney ballert ManCity zum Sieg – so lief's den Nati-Stars im Ausland

06.10.2025, 09:0906.10.2025, 09:09

England

Iman Beney hat sich für ihre Torpremiere in der englischen Women's Super League einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Die 19-jährige Walliserin, die im Sommer von den Young Boys auf die Insel gewechselt ist, traf in ihrem vierten Spiel für ihren neuen Klub Manchester City zum ersten Mal. Und dies gleich spielentscheidend gegen die Champions-League-Siegerinnen von Arsenal. In der 88. Minute kam Beney im Strafraum an den Ball und markierte mit einem strammen Schuss in die rechte untere Torecke den Siegtreffer zum 3:2.

Offensivspielerin Beney war nach einer knappen Stunde beim Stand von 1:1 aufs Feld gekommen.

Deutschland

Freiburg erspielte sich bei Aufsteiger Union Berlin einen ungefährdeten 3:0-Sieg. Für den Schlusspunkt waren dabei zwei Schweizerinnen verantwortlich, die erst in der zweiten Halbzeit ins Spielgeschehen eingriffen: Alena Bienz traf auf Vorlage von Leela Egli. Für die 22-jährige Luzernerin war es der erste Treffer im Dress der Breisgauerinnen, für die 18-jährige Ostschweizerin die erste Vorlage.

Italien

Nati-Captain Lia Wälti kam erstmals nach ihrem Wechsel von Arsenal für Juventus Turin zum Einsatz. Gegen Sassuolo stand die 32-jährige Bernerin in der Schlussviertelstunde auf dem Platz. Ihr Debüt für den Double-Sieger war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Auswärts bei Sassuolo kamen die Turinerinnen, die mit Viola Calligaris in der Innenverteidigung antraten, zum Start in die neue Serie-A-Saison nicht über ein 0:0 hinaus. Für Alisha Lehmann und Como gab's eine 1:2-Heimniederlage gegen Lazio Rom, Lehmann spielte im Sturm durch.

Alisha Lehmann, das Postergirl von Como

Spanien

Sydney Schertenleib spielte beim FC Barcelona zum ersten Mal in dieser Saison durch und verbuchte sogleich ihren ersten Assist. Beim 4:0 gegen Eibar steuerte die 18-jährige Schweizerin die Vorlage zum ersten Treffer der Katalaninnen bei, die nach sechs Runden mit dem Punktemaximum wenig überraschend die Tabelle anführen.

On soll Schweizer Nati-Talent Schertenleib mit Millionen-Angebot ködern

Niederlande

Im Spitzenspiel der 4. Runde unterlag die PSV Eindhoven vor heimischem Publikum Meister Twente Enschede mit 1:3. Es war die erste Niederlage für das Team von Riola Xhemaili, die wie gewohnt im Mittelfeld durchspielte und erstmals in der noch jungen Saison ohne Skorerpunkt blieb. (ram/sda)

Mehr Frauenfussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz
1 / 94
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Da ist das Ding! Wie 2022 stemmt auch an der EM 2025 England den Siegerpokal in die Höhe.
quelle: keystone / til buergy
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir waren am «Pudding-mit-Gabel-essen»-Treffen in Zürich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
4
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
2
Das sind die Schweizer Katzen-Hotspots – so viele leben in deiner Gemeinde
3
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
4
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
5
«Seid ihr heute nicht so gesprächig?» Darum gehe ich nie mehr ins Pilates
Meistgeteilt
1
Selenskyj: Putin lacht über den Westen ++ Russland greift mit Drohnen und Raketen an
2
Merz telefoniert mit Netanjahu +++ Islamische Länder begrüssen Trump-Plan für Gaza
3
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
4
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
5
Jetzt gehen die Dänen mit Schrotflinten auf Drohnenjagd
Waltert erstmals in den Top 100 +++ FCZ Frauen schlagen Luzern mühelos
Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.
Zur Story