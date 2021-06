Sport

EM: 10 Fakten zu Niederlande – Ukraine und Österreich – Nordmazedonien



Bild: keystone

Historisches Tor-Spektakel und Edeljoker – zehn Statistiken zum EM-Abend

Am Sonntagabend bekamen die Fussballfans zwei torreiche Spiele zu sehen. In den Spielen Österreich – Nordmazedonien und Niederlande – Ukraine gab es gleich neun Tore zu sehen. Wir verraten dir die wichtigsten Fakten zu den beiden Spielen.

Angriff ist die beste Verteidigung

Die Niederlande sind seit jeher für ihren guten Offensivfussball bekannt. Auch an der Europameisterschaft befindet sich die Stärke des Kaders eher im Angriff als in der Verteidigung. Dies zeigte sich schon in den ersten Minuten des Spiels. Nach zehn Minuten hatten sie bereits sieben Schüsse zu verzeichnen. Insgesamt gab es in den ersten zehn Minuten der Partie neun Schussversuche – nur einen weniger als in den sechs vorherigen Spielen der EM zusammen.

Shots by all teams at Euro 2020 in first 10 minutes before this game: 10.



This game: 9.#EURO2020 pic.twitter.com/7IgVU5nFPi — The Analyst (@OptaAnalyst) June 13, 2021

Historisches Tor-Spektakel

Wie die meisten der bisherigen Spiele an der Europameisterschaft im Jahr 2021 stand es auch zwischen der Niederlande und der Ukraine zur Halbzeit 0:0. In den zweiten 45 Minuten wurden die Zuschauer von den beiden Nationen aber mehr als entschädigt. Fünf Tore in der zweiten Halbzeit gab es in einem EM-Spiel, das torlos in die Pause ging, noch nie.

Video: SRF

Die Joker müssen stechen

Beim 3:1 der Österreicher gegen Nordmazedonien waren mit Michael Gregoritsch und Marko Arnautovic zwei Einwechselspieler erfolgreich. Die Nationaltrainer unseres Nachbarlandes bewiesen bereits des Öfteren ein gutes Händchen – vier ihrer bisher fünf Tore wurden von Jokern erzielt.

Video: SRF

Vom Chancentod zum Matchwinner

Denzel Dumfries konnte die Enttäuschung der Niederlande mit seinem Kopfballtor gerade noch abwenden. Dabei hatte er in der ersten Halbzeit noch Probleme mit der Chancenverwertung. Der Rechtsverteidiger nutzte keine seiner beiden Grosschancen. Bisher vergab kein Spieler an der EM zwei solche in einer gesamten Partie. Am Ende wurde der 25-Jährige mit seinem Treffer doch noch zum gefeierten Helden.

Denzel Dumfries is the first player to miss two big chances in a single #EURO2020 game.



He's done it in the first 45 minutes alone. 😬 pic.twitter.com/Ceg8wjR9E7 — Squawka Football (@Squawka) June 13, 2021

Video: SRF

Das lange Warten hat ein Ende

Die Österreicher sind erst zum dritten Mal an einer Europameisterschaft dabei. Bisher gelang ihnen noch kein Sieg, doch das änderte sich heute. Im siebten Anlauf war Österreich zum ersten Mal erfolgreich.

Unbekannte Effizienz

Die Niederländer fühlten sich schon als die sicheren Sieger als Andrij Jarmolenko die Ukrainer mit einem Traumtor zurück ins Spiel brachte. Nur vier Minuten später sorgte Roman Jaremtschuk für den Ausgleich. Es waren zwei erfolgreiche Schüsse in Folge – zuvor hatten die Osteuropäer an Europameisterschaften bei 72 Schüssen in Folge keinen Erfolg.

2 - After going 72 consecutive shots without a goal at the European Championships, Ukraine have scored with each of their last two shots in the tournament, 246 seconds apart. Incredible. #Euro2020 — OptaJoe (@OptaJoe) June 13, 2021

Video: SRF

Die verdienten Sieger

Am Sonntag gab es drei Favoritensiege zu sehen. Wie die Engländer konnten auch Österreich und die Niederlande ihre Überlegenheit am Ende ausspielen. Beide wiesen deutlich höhere Werte bei den «Expected Goals» auf als die unterlegenen Nordmazedonier und Ukrainer.

Austria (2.58) 3-1 (0.78) Macedonia — The xG Philosophy (@xGPhilosophy) June 13, 2021

Netherlands (2.15) 3-2 (0.63) Ukraine — The xG Philosophy (@xGPhilosophy) June 13, 2021

Die EM des erfolglosen Anrennens

Die «Oranje» beeindruckten mit ihrem gewohnten Offensivfussball – nur war der zunächst nicht von Erfolg geprägt. Damit sind sie an diesem Turnier aber nicht alleine. Bereits vier Teams verzeichneten in der ersten Halbzeit mindestens zehn Schüsse – alle blieben dabei ohne Erfolg. Italien und die Niederländer verbesserten sich nach der Pause aber deutlich. Nicht so Dänemark und die Schweiz.

10 - The Netherlands had 10 shots without scoring in the first half against Ukraine - all four teams to have 10+ shots in the first half of a Euro 2020 game have failed to score (also Denmark, Italy and Switzerland). Profligacy. #Euro2020 — OptaJoe (@OptaJoe) June 13, 2021

Der Kapitän geht voran

Nach 52 Minuten gab es in der Amsterdam Arena endlich etwas zu jubeln. Niederlande-Kapitän Georginio Wijnaldum knallt den Ball zum 1:0 ins Netz. Es war sein 15. Treffer in den letzten 26 Länderspielen des zukünftigen Spielers von PSG. Ausserdem war es nach 2'528 Tagen das erste niederländische Tor an einer Endrunde seit dem 3:0 gegen Brasilien an der WM 2014. Der damalige Torschütze? Georginio Wijnaldum.

15 - Georginio Wijnaldum has scored 15 goals in his last 26 appearances for the Netherlands, after scoring just eight goals in his first 50 caps for his country. Opener. #Euro2020 — OptaJoe (@OptaJoe) June 13, 2021

Video: SRF

Die alten Rekordherren

Aufseiten der Nordmazedonier sorgte Goran Pandev für Jubel. Der 37-Jährige erzielte das erste Tor seines Heimatlandes an einer Endrunde. Nach dem Ausgleich verlief das Spiel für den EM-Neuling aber enttäuschend.

Maarten Stekelenburg wurde erst durch die Corona-Erkrankung vom eigentlichen Stammgoalie Jasper Cillessen in den niederländischen EM-Kader nachnominiert. Im Spiel gegen die Ukraine durfte er mit 38 Jahren das Tor seines Landes hüten. Damit ist er der älteste Spieler, der für die Niederlande an einer Europa- oder Weltmeisterschaft spielte und löst Edwin van der Sar ab.

Bild: keystone

