GC-Trainer liess sich angeblich von den Eltern junger Talente schmieren

Seferovic neuer Torschützenleader +++ Hier fährt die Tour de Suisse 2019 durch

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Timea Bacsinszky verzeichnete am Turnier der WTA-Challenger-Series in Indian Wells ein Erfolgserlebnis. Die Lausannerin setzte sich in der Auftaktrunde gegen die noch nicht ganz 15-jährige Cori Gauff aus den USA nach einem 0:4-Rückstand im dritten Satz 6:3, 1:6, 6:4 durch.

Gauff ist Junioren-Siegerin am French Open und Gewinnerin der Orange Bowl. Sie gilt als grösstes Talent auf der Frauen-Tour und wird als künftige Nummer 1 gehandelt. Bacsinszky könnte mit einem Turniersieg in Kalifornien in …