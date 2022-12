Die Partie zwischen Argentinien und den Niederlanden wurde ruppig geführt. Bild: keystone

Warum dieses argentinische Jubelbild viral geht – und was dahintersteckt

Der WM-Viertelfinal zwischen Argentinien und den Niederlanden war eine äusserst hitzige Angelegenheit. Das zeigte sich einerseits in der Tatsache, dass Schiedsrichter Mateu Lahoz 14 gelbe Karten verteilte – so viele wie noch nie in der WM-Geschichte.

Andererseits in den kleinen Scharmützeln, die sich, je länger die Partie dauerte, immer mehr entluden. Schiedsrichter Lahoz verlor zwischenzeitlich fast die Kontrolle über das Geschehen. Dass sich die Gemüter auch nach der Entscheidung nicht wirklich beruhigt hatten, zeigte sich an Lionel Messis Reaktion auf Oranje-Torschütze Wout Weghorst in einem Interview.

Und auch an der Reaktion der Argentinier direkt nach der Entscheidung. Als Lautaro Martinez den entscheidenden Penalty versenkte, entstand dieses Bild.

Bild: keystone

Das Bild zeigt, wie einige Argentinier – darunter Nicolas Otamendi und Angel Di Maria – ihren Jubel den enttäuschten Niederländern ins Gesicht schrien. Schlechte Sieger? Entsprechend empört waren die ersten Reaktionen, als das Bild die Runde machte.

Doch auch wenn ein Bild mehr als 1000 Worte sagen kann, so erzählt es nicht immer die ganze Wahrheit. In der Momentaufnahme nicht zu sehen ist, was davor passierte. Etwa, wie die Niederländer versuchten, die argentinischen Penaltyschützen zu verunsichern. Bevor Lautaro Martinez den entscheidenden Treffer vom Punkt versenkte, wurde er auf dem Weg dorthin von drei Niederländern abgefangen.

Dieses Verhalten seitens der Niederländer war auch der Grund, warum Verteidiger Denzel Dumfries während des Penaltyschiessens gleich zwei Mal verwarnt wurde und so noch mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Argentiniens Verteidiger Nicolas Otamendi erklärte nach der Partie: «Ich habe ihnen ins Gesicht geschrien, weil die Niederländer zu jedem unserer Schützen gegangen sind und irgendwelche Sachen gesagt haben. Das Bild wurde ohne Kontext aufgenommen. Unser Jubel war lediglich eine Antwort.» (abu)