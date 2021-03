Sport

Fussball

Champions League: Bayern gegen PSG, Real Madrid gegen Liverpool



Bild: keystone

Gleich zwei Final-Reprisen in den Viertelfinals: Bayern trifft auf PSG, Real auf Liverpool

Champions League

Die Viertelfinals:



Manchester City – Borussia Dortmund

FC Porto – FC Chelsea

FC Bayern München – Paris Saint-Germain

Real Madrid – FC Liverpool

Die Affiche des letztjährigen Finals gibt es in dieser Saison in der Champions League bereits in den Viertelfinals: Bayern München trifft auf Paris Saint-Germain.

Der Weg zur Titelverteidigung bleibt für die Bayern auch danach steinig. Im Halbfinal droht ein Duell mit Manchester City und Ex-Trainer Pep Guardiola; der Leader der Premier League bekommt es in den Viertelfinals mit Borussia Dortmund zu tun.

In den weiteren Viertelfinals trifft der Aussenseiter FC Porto auf Chelsea, und spielen Real Madrid und der FC Liverpool, die Finalisten von 2018, gegeneinander.

Die Halbfinalpaarungen:

Bayern/PSG – ManCity/Dortmund

Real/Liverpool – Porto/Chelsea

Europa League

Die Viertelfinals:

Granada – Manchester United

Arsenal – Slavia Prag

Ajax Amsterdam – AS Roma

Dinamo Zagreb – Villarreal

Die Halbfinalpaarungen:

Granada/ManUnited – Ajax/Rom

Zagreb/Villareal – Arsenal/Prag

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter