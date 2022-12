Tränen der Enttäuschung: Luis Suarez muss nach Hause. Bild: keystone

Uruguay gewinnt, aber schiesst gegen Ghana ein Tor zu wenig und ist raus

Uruguay kommt mit den ersten Toren zum ersten Sieg in Katar. Doch das 2:0 gegen Ghana ist eine bittere Pille, weil am Ende ein Treffer zum Weiterkommen fehlt.

Am Ende sind sie alle untröstlich im Al-Janoub Stadium von Al-Wakrah. Und die Geschichte des Spiels wird zur kompletten Nebensache. Bei Uruguay standen zwei Helden bereit. Bis wenige Minuten vor dem Schlusspfiff, bis zum späten Tor der Südkoreaner im Parallelspiel, waren Giorgian de Arrascaeta und Goalie Sergio Rochat die Matchwinner für die Südamerikaner, die nach zwei schwachen Leistungen gegen Ghana ihr Potenzial zeigten – zu spät zeigten.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

De Arrascaeta, unerwartet in der Startformation, traf für Uruguay nach über 200 torlosen WM-Minuten. In der 26. Minute staubte er ab, kurz darauf war er mit einem Volley erfolgreich. Goalie Rochet stoppte derweil in der 21. Minute einen Penalty von Ghanas André Ayew, als es noch 0:0 stand. Es wäre die Chance der eigentlich aus guter Position in den letzten Spieltag gegangenen Westafrikaner gewesen, um Kurs Richtung K.o.-Phase zu nehmen. Danach hatte das Team von Otto Addo nie mehr wirklich gute Chancen auf die Achtelfinals.

Doppeltorschütze De Arrascaeta (links) lässt sich feiern. Bild: keystone

Zigi wird zu Koreas Matchwinner

Uruguay stürmte derweil nach dem Treffer von Südkorea, der sich in Al-Wakrah rasch herumsprach, Richtung 3:0, das dank dem Torverhältnis gereicht hätte für die Achtelfinals. Doch Lawrence Ati Zigi vom FC St.Gallen verhinderte spät mit einer schönen Parade den dritten Treffer von Uruguay.

Zuvor hatte der zweifache Weltmeister auch andere gute Torchancen nicht genutzt. Darwin Nuñez etwa schoss in der Schlussphase aus idealer Position daneben. Eine letzte Intervention von Ati Zigi bedeutete schliesslich das Out der Uruguayer.

Zigi wehrt einen Abschluss von Cavani spektakulär ab. Bild: keystone

Ghana - Uruguay 0:2 (0:2)

Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah. - 43'443 Zuschauer. - SR Siebert.

Tore: 26. de Arrascaeta 0:1. 32. de Arrascaeta (Suarez) 0:2.

Ghana: Ati Zigi; Seidu, Amartey, Salisu, Baba; Partey; Abdul Samed (73. Kyereh); Kudus (98. Fatawu), André Ayew (46. Bukari), Jordan Ayew (46. Sulemana); Williams (72. Semenyo).

Uruguay: Rochet; Varela, Gimenez, Coates, Olivera; de Arrascaeta (80. Canobbio), Bentancur (34. Vecino), Valverde; Pellistri (66. de la Cruz), Suarez (66. Cavani), Nuñez (80. Gomez).

Bemerkungen: Ghana komplett. Uruguay ohne Araujo (verletzt). 21. André Ayew scheitert mit Foulpenalty an Rochet. Verwarnungen: 20. Nuñez. 60. Suarez.86. Sulemana. 87. Coates. 99. Seidu. 100. Cavani. 100. Gimenez. (ram/sda)