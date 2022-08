Die Auslosung der UEFA Champions League live: Wie sehen die Gruppen aus?

Dafür kommt natürlich Giorgio Marcchetti auf die Bühne, der seit Jahren für die Auslosung zuständig ist. Der Italiener erklärt, dass die Gruppenphase wegen der WM 2022 in Katar bereits in der ersten November-Woche zu Ende geht und wünscht allen Mannschaften «the best of luck». Noch einmal wird erklärt, wie das Ganze funktioniert.