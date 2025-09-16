Dusan Vlahovic wurde mit zwei Toren und einem Assist zum Matchwinner für Juventus. Bild: keystone

Juve kommt gegen BVB dank spätem Doppelschlag zum 4:4 – Real Madrid zittert sich zu Sieg

Dortmund verpasst zum Auftakt der Ligaphase der Champions League den Coup bei Juventus Turin in einem völlig verrückten Spiel knapp. Real Madrid siegt dank zweier Penalty von Kylian Mbappé und in Lissabon gibt es die grösste Überraschung des Abends.

Juventus – Dortmund 4:4

Nach 45 Minuten deutete wenig darauf hin, was nach der Pause passieren sollte. Weder Juventus noch Dortmund kamen wirklich zu gefährlichen Torchancen, lediglich Khéphren Thuram zwang BVB-Goalie Gregor Kobel in der 1. Halbzeit mit einem Distanzschuss zu einer Parade.

In der 2. Halbzeit ging es jedoch Schlag auf Schlag. Erst brachte Karim Adeyemi die Gäste durch einen platzierten Schuss ins flache Eck in Führung, dann glich Kenan Yildiz mit einem absoluten Traumtor aus. Die Antwort der Dortmunder liess jedoch keine Minute auf sich warten: Felix Nmecha traf ebenfalls sehenswert zum 2:1. Doch wiederum nur wenige Augenblicke später gelang Juve-Joker Dusan Vlahovic der erneute Ausgleich.

Dann gelang den Deutschen durch Treffer von Yan Couto (74.) und Ramy Bensebaini per Penalty (86.) eine Zweitore-Führung, die Vlahovic und Lloyd Kelly in der Nachspielzeit erneut korrigierten. Bei beiden Toren, die in der 93. und 96. Minute fielen, muss sich die Dortmunder Hintermannschaft Kritik gefallen lassen. BVB-Goalie Gregor Kobel verhinderte weitere Gegentore mit zwei starken Paraden.

Juventus sichert sich mit einem späten Doppelschlag doch noch einen Punkt. Video: SRF

Juventus Turin - Dortmund 4:4 (0:0).

SR Letexier (FRA).

Tore: 52. Adeyemi 0:1. 64. Yildiz 1:1. 65. Nmecha 1:2. 67. Vlahovic 2:2. 74. Couto 2:3. 86. Bensebaini (Penalty) 2:4. 94. Vlahovic 3:4. 96. Kelly 4:4.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel.

Real Madrid – Marseille 2:1

Real Madrid feierte gegen Olympique Marseille einen 2:1-Heimsieg, obwohl Aussenverteidiger Dani Carvajal in der 72. Minute beim Stand von 1:1 wegen eines Kopfstosses gegen Marseille-Goalie Geronimo Rulli vom Platz flog. In Unterzahl traf Kylian Mbappé mittels Penalty zum Sieg. Der Franzose hatte in der ersten Halbzeit gegen seine Landsleute bereits den Ausgleich vom Elfmeterpunkt erzielt, nachdem Timothy Weah die Gäste im Santiago Bernabeu in Führung gebracht hatte.

Video: SRF

Real Madrid - Marseille 2:1 (1:1).

SR Peljto (BIH).

Tore: 22. Weah 0:1. 29. Mbappé (Penalty) 1:1. 81. Mbappé (Penalty) 2:1.

Bemerkungen: 72. Rote Karte gegen Carvajal (Real Madrid).

Tottenham – Villarreal 1:0

Ziemlich glücklich kamen die Tottenham Hotspur zum Sieg: Dank eines Patzers von Villarreal-Goalie Luiz Junior, der eine flache Hereingabe von Lucas Bergvall ins eigene Tor beförderte, gewannen die Londoner 1:0. Ansonsten kam das Team von Trainer Thomas Frank zu wenigen Torchancen. Villarreal lieferte dem Europa-League-Sieger eine Partie auf Augenhöhe, wurde dafür aber nicht belohnt.

Das einzige Tor der Partie. Video: SRF

Tottenham - Villarreal 1:0 (1:0).

SR Obrenovic (SLO).

Tor: 4. Luiz Junior (Eigentor) 1:0.

Benfica – Karabach 2:3

Die grösste Überraschung des ersten Champions-League-Abends gab es in Lissabon. Dort verspielte Benfica gegen Karabach Agdam eine 2:0-Führung und verlor am Ende noch 2:3. Nach 30 Minuten zimmerte Leandro Andrade den Ball infolge eines Freistosses aus rund elf Metern in die Maschen, kurz nach der Pause sorgte Camilo Duran dann nach einem schönen Pass in die Schnittstelle für den Ausgleich. Kurz vor Schluss liess sich Benficas Defensive erneut bezwingen: Oleksij Kaschtschuk wurde im Strafraum nicht konsequent angegangen und traf nach einem Doppelpass mit Abdellah Zoubir zum Sieg.

Video: SRF

Benfica Lissabon - Karabach Agdam 2:3 (2:1).

SR Lambrechts (BEL).

Tore: 6. Barrenechea 1:0. 16. Pavlidis 2:0. 30. Leandro Andrade 2:1. 48. Duran 2:2. 86. Kaschuk 2:3.

Bilbao – Arsenal 0:2

In der 72. Minute fiel der Treffer doch noch: Der nur 36 Sekunden zuvor eingewechselte Gabriel Martinelli traf nach einem schnellen Gegenstoss zur Führung für Arsenal. Der 24-jährige Brasilianer blieb nach einem Steilpass von Leandro Trossard alleine vor Bilbao-Keeper Unai Simon cool und schoss zum 1:0 ein. Eine Viertelstunde später sorgte Trossard, auch er ein Joker, für die Entscheidung. Dieses Mal kam die schöne Vorarbeit von Martinelli, der 30-jährige Belgier profitierte bei seinem Schuss dann davon, dass dieser noch abgefälscht wurde.

Zuvor hatte Athletic Bilbao im San Mames, das im Volksmund auch «Kathedrale» genannt wird, gut dagegen gehalten. Echte Torchancen gab es lange nicht zu sehen. Die Basken überliessen den Gunners das Spiel und setzten mehrheitlich auf Konter, doch führte auch das kaum zu gefährlichen Szenen. Weil Bilbao vor Martinellis Tor die defensive Stabilität kurzzeitig verlor, geht es im ersten Champions-League-Spiel seit der Saison 2014/15 leer aus. Arsenal und Trainer Mikel Arteta mit dem goldenen Händchen können sich hingegen doch noch über einen gelungenen Auftakt freuen.

Der Führungstreffer von Gabriel Martinelli. Video: SRF

Athletic Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0).

SR Rumsas (LTU).

Tore: 72. Martinelli 0:1. 87. Trossard 0:2.

PSV – Saint-Gilloise 1:3

Champions-League-Debütant Royale Union Saint-Gilloise siegte in Eindhoven überraschend 3:1. Die Belgier gingen schon früh durch einen Penalty von Promise David in Führung, noch vor der Pause erhöhte Anouar Ait El Hadj, nachdem ihn die Defensive der Niederländer einfach durchmarschieren gelassen hatte. In der 2. Halbzeit war PSV Eindhoven zwar spielbestimmend, doch traf in der 81. Minute dann Kevin Mac Allister für die Gäste. Eindhoven gelang dank Ruben van Bommel, dem Sohn von Niederlande-Legende Mark, lediglich noch ein Ehrentreffer.

Bei Union Saint-Gilloise kam in der 67. Minute der Schweizer U21-Nationalspieler Marc Giger ins Spiel und machte damit innerhalb von acht Monaten den Sprung von der Challenge League in die Champions League perfekt. Der 21-jährige Mittelstürmer hatte im letzten Winter von Schaffhausen zum Meister aus Brüssel gewechselt.

Marc Giger feierte sein Champions-League-Debüt. Bild: www.imago-images.de

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1:3 (0:2).

SR Taylor (ENG).

Tore: 9. David (Penalty) 0:1. 39. Ait El Hadj 0:2. 81. Mac Allister 0:3. 90. Van Bommel 1:3.

Bemerkungen: Union Saint-Gilloise mit Giger (ab 67.) (nih/sda)