wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Mourinho trifft heute mit Benfica Lissabon auf seine alte Liebe Chelsea

Benfica&#039;s head coach Jose Mourinho attends a team&#039;s training session in London, England, Monday, Sept. 29, 2025, ahead of the Champions League soccer match against Chelsea. (Steven Paston/PA ...
José Mourinho ist zurück bei Benfica Lissabon.Bild: keystone

Dreimal wurde José Mourinho mit Chelsea Meister: Heute kehrt «The Special One» zurück

Zwei Jahrzehnte nach seinem legendären Einstand bei Chelsea kehrt José Mourinho an die Stamford Bridge zurück. Als Trainer von Benfica Lissabon trifft er am Dienstag in der Champions League auf seine alte Liebe.
30.09.2025, 14:3830.09.2025, 14:38

Es war im Sommer 2004, als José Mourinho bei seiner Ankunft in London jene Worte sprach, die ihn für immer mit einem Bein im Mythos verankern sollten: «I am the Special One.» Der «Besondere», wie er sich selbst nannte, brachte Chelsea nicht nur Trophäen, sondern ein neues Selbstverständnis. Doch zwei Jahrzehnte später ist vom einstigen Glanz wenig übrig.

Mourinhos Weg in den letzten Jahren war geprägt von Enttäuschungen und Entlassungen – die letzte im August, als er bei Fenerbahce Istanbul vorzeitig gehen musste. Kritiker nennen ihn längst «den Gescheiterten». Mourinho selbst sieht das anders.

Jose Mourinho, head coach of Britain&#039;s soccer team Chelsea FC, speaks during a press conference in the St. Jakob-Park stadium in Basel, Switzerland, on Monday, November 25, 2013. Britains Chelsea ...
Zweimal war Mourinho bereits bei Chelsea unter Vertrag.Bild: KEYSTONE

Er gebe sich heute «demütiger» und «bescheidener», sagte er kürzlich. Doch bei seiner Vorstellung als neuer Trainer von Benfica Lissabon vor knapp zwei Wochen liess er es sich nicht nehmen, auf seine Bilanz zu verweisen. Zwei Teams habe er in den letzten Jahren in Europacup-Finals geführt – auch wenn ihm der grosse Wurf verwehrt blieb.

Politisches Kalkül

Er, der einst mit Porto und Inter Mailand die Champions League gewann, mit Chelsea in zwei Amtszeiten dreimal englischer Meister wurde und mit Real Madrid auch in Spanien den Meistertitel holte, soll Benfica zu neuem Glanz führen.

Nach seiner Rückkehr in die portugiesische Liga – mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem kurzen ersten Engagement bei Benfica – sind die Erwartungen entsprechend hoch. Die ersten Resultate unter seiner Leitung fielen gemischt aus. Einem souveränen 3:0 gegen Schlusslicht AVS folgten ein 1:1-Unentschieden gegen Rio Ave und zuletzt ein 2:1-Sieg gegen Gil Vicente.

epa12400726 Benfica head coach Jose Mourinho looks on during the Liga Portugal soccer match between Benfica SL and Rio Ave held at Luz Stadium, in Lisbon, Portugal, 23 September 2025. EPA/ANTONIO COTR ...
Bisher läuft es für den Portugiesen bei Benfica noch nicht reibungslos.Bild: keystone

Trotz aller Kritik bleibt Mourinho eine Ausnahmeerscheinung im Weltfussball. Er bringt eine Strahlkraft mit, die in der portugiesischen Liga selten geworden ist. Beobachter vermuten, dass Benficas Präsident Rui Costa mit seiner Verpflichtung auch politisches Kalkül betreibt. Schliesslich stehen im Oktober im Klub Wahlen an. Costa weist dies jedoch zurück. «Mourinho ist unser Trainer, weil er alle Voraussetzungen mitbringt, um einen Verein wie Benfica zu führen», so der Präsident.

Ticketpreise sorgen für Unmut

In London freut man sich auf Mourinhos Rückkehr, allerdings gibt es auch Misstöne. Chelsea hat das Duell gegen Benfica in die höchste Preiskategorie eingestuft, obwohl die Portugiesen nicht zu den prominentesten Gegnern zählen. Die Chelsea Supporters Trust kritisierte diesen Entscheid deutlich. «Hört auf, unsere Loyalität auszunutzen.» Dennoch wird das Stadion fast restlos ausverkauft sein.

Chelsea selbst sucht ebenfalls den Weg zurück an die Spitze. Während Manchester City und Liverpool zuletzt den Ton in der Premier League angaben, blieben die Blues in sportlicher Hinsicht hinter den Erwartungen. Immerhin: In diesem Sommer gewann der Klub unter der neuen Führung von Todd Boehly und Clearlake Capital sowohl die Klub-WM als auch die Conference League – die ersten Titel seit vier Jahren.

epaselect epa12236603 Chelsea FC players lift the trophy as US President Donald Trump (5-R) looks on after winning the FIFA Club World Cup 2025 final match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain, ...
Im Sommer gewann Chelsea die Klub-WM.Bild: keystone

Mourinho verfolgt diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen. «Nach der Übernahme gab es verrückte Investitionen. Es schien, als habe der Klub zeitweise seine Richtung verloren», sagte er im Vorfeld der Partie. «Für jemanden, der den Verein liebt, war das schwer mitanzusehen.»

Beziehung zu den Fans bleibt speziell

Mourinho verbindet viel mit Chelsea – insbesondere aus seiner ersten Amtszeit. Damals formte er aus dem Klub unter Besitzer Roman Abramowitsch einen europäischen Topverein. Doch es gab auch Brüche. Als er 2017 mit Manchester United an die Stamford Bridge zurückkehrte, wurde er von Teilen der Fans als «Judas» beschimpft. Auch, dass er später den Stadtrivalen Tottenham trainierte, sorgte für Unmut.

Wie er dieses Mal empfangen wird, bleibt offen. «Wenn die Fans freundlich zu mir sind, ist das schön. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung», meinte Mourinho gelassen. «Ich freue mich einfach, zurück zu sein.»

Sportlich geht es am Dienstag um einiges. Nach Auftaktniederlagen in der Champions League stehen beide Teams unter Druck. Chelsea verlor auswärts gegen Bayern München, Benfica unterlag daheim überraschend Karabach Agdam, was Mourinhos Vorgänger Bruno Lage den Job kostete. (riz/sda)

Interview
Luzern-Sportchef Meyer: «Externe Spieler verpflichten wir nur mit einem klaren Plan»
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Sprüche von José Mourinho
1 / 32
Die besten Sprüche von José Mourinho
«Bitte bezeichnen Sie mich nicht als arrogant, aber ich bin Champions-League-Sieger und ich denke, ich bin ein ‹Special One›.» Mourinho vor seinem ersten Engagement bei Chelsea.
quelle: epa pa / andrew parsons
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Warum Putin in argen Nöten ist
5
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
Meistkommentiert
1
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
2
Fast 70 Prozent der Schweizer befürworten laut Umfrage Einheitskasse
3
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
4
Ärger in Tourismuskantonen – der Zweitwohnungssteuer droht bereits Widerstand
5
Selbstzensur unter Trump: Apple TV+ verschiebt Serie über rechtsextreme Gewalt
Meistgeteilt
1
Tschechien schliesst Grenze für russische Diplomaten +++ Russischer Angriff tötet Familie
2
Du magst Nutella? Dann solltest du schnell nach Malmö aufbrechen
3
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
4
Wahrscheinlich schafft es nur Alcaraz in dieser Situation, noch einen Punkt zu machen
5
In diesem Alter sind die Menschen am unglücklichsten
Bunting über den Erfolg in Basel: «Vom Preisgeld kaufe ich FIFA-Karten und Guinness»
Der Engländer Stephen Bunting gewinnt die zweite Runde der Swiss Darts Trophy. Nach dem Triumph erklärt er, warum ihn die Fans überall so gerne haben und wie er die Familie zu Hause für seine langen Abwesenheiten entschädigt.
Der 40-jährige Engländer Stephen Bunting hat am Sonntagabend die zweite Auflage der Swiss Darts Trophy in der Basler St. Jakobshalle gewonnen. Damit folgt die aktuelle Nummer 4 der Welt auf Vorjahressieger Martin Schindler. Der Vater von zwei Söhnen im Alter von 13 und einem Jahr gewinnt nach Riesa im Juni zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Event auf der European Tour, die 14 Stationen beinhaltet. Für den Turniersieg streicht der Brite, der sich aufgrund seines Äusseren gerne mit Family Guy vergleicht und den Dartsnamen «The Bullet» trägt, ein Preisgeld von 30'000 Pfund ein.
Zur Story