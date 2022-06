Beide hatten ihren Anteil am Unentschieden: Harry Kane (links) im Kopfballduell mit Nico Schlotterbeck. Bild: keystone

Kein Sieger im Schlager Deutschland – England ++ FCZ-Gnonto spielt bei Italien-Sieg durch

Gruppe A3: 🇮🇹 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇭🇺

Deutschland – England 1:1

Die beiden einstigen Weltmeister konnten in München keinen Sieger ermitteln. Das 1:0 erzielte kurz nach der Pause Jonas Hofmann. Der Gladbacher hat sich unter Trainer Hansi Flick in der Hierarchie der deutschen Mannschaft nach oben gearbeitet.

1:0 Deutschland: Jonas Hofmann (51.). Video: SRF

Nach 87 Minuten holte Harry Kane für die wie schon bei der Niederlage in Ungarn enttäuschenden Three Lions einen Foulpenalty heraus, den er selbst verwertete.

1:1 England: Harry Kane (88.). Video: streamja

Letztmals verlor Deutschland – im EM-Achtelfinal Ende Juni 2021 – noch unter Joachim Löw just gegen England (0:2). Danach errang die Mannschaft acht Siege am Stück, allerdings ausschliesslich gegen schwächere Teams. In den letzten drei Spiele bekamen es die Deutschen mit grösseren Kalibern zu tun (Niederlande, Italien, jetzt England). Jedes Mal spielten sie 1:1. Keine Niederlage also, aber auch kein Sieg.

Deutschland - England 1:1 (0:0)

München. - SR Del Cerro (ESP). - Tor: 51. Hofmann 1:0. 88. Kane (Foulpenalty).

Italien – Ungarn 2:1

Shootingstar Wilfried Gnonto stand nach seinem Länderspieldebüt am Samstag, als er beim 1:1 gegen Deutschland eingewechselt wurde und das Führungstor vorbereitete, gegen Ungarn sogar in der Startelf. Dieses Mal hatte der 18-jährige Stürmer des Schweizer Meisters FC Zürich, den Trainer Roberto Mancini durchspielen liess, mit den italienischen Treffern jedoch nichts zu tun.

Gnonto beschäftigt mit seinem Tempo zwei Gegenspieler. Bild: keystone

Noch vor der Partie hatte Transfer-Guru Gianluca Di Marzio von weiterem Interesse an Gnonto berichtet: Nebst Bundesliga-Teams sollen sich besonders Bologna, Sampdoria Genua und Torino sowie die holländischen Topklubs Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven um das Juwel bemühen.

Nach einer halben Stunde brachte Nicolo Barella den vierfachen Weltmeister in Führung, kurz vor dem Pausenpfiff doppelte Lorenzo Pellegrini – Torschütze gegen die Deutschen – nach. Auch der ungarische Treffer geht aufs Konto eines Italieners: Gianluca Mancini lenkte den Ball ins eigene Netz ab.

1:0 Italien: Nicolo Barella (30.). Video: streamja

2:0 Italien: Lorenzo Pellegrini (45.). Video: streamja

1:2 Ungarn: Eigentor Gianluca Mancini (61.). Video: streamja

Italien - Ungarn 2:1 (2:0)

Cesena. - SR Schärer (SUI). - Tore: 30. Barella 1:0. 45. Pellegrini 2:0. 61. Mancini (Eigentor) 2:1. - Bemerkungen: Italien mit Gnonto (Zürich). Ungarn bis 87. mit Adam Szalai (Basel), ab 81. mit Bolla (Grasshoppers).

Gruppe B3: 🇫🇮 🇧🇦 🇲🇪 🇷🇴

Finnland – Montenegro 2:0

Joel Pohjanpalo schoss beide Tore. Video: SRF

Bosnien-Herzegowina – Rumänien 1:0

1:0 Bosnien: Smail Prevljak (68.). Video: streamja

Gruppe C1: 🇹🇷 🇫🇴 🇱🇺 🇱🇹

Färöer Inseln – Luxemburg 0:1

0:1 Luxemburg: Gerson Rodrigues (74.). Video: streamja

Litauen – Türkei 0:6

0:1 Türkei: Dogukan Sinik (2.). Video: streamja

0:2 Türkei: Dogukan Sinik (14.). Video: streamja

0:3 Türkei: Serdar Dursun (56.). Video: streamja

0:4 Türkei: Serdar Dursun (81.). Video: streamja

0:5 Türkei: Yunus Akgün (89.). Video: streamja

0:6 Türkei: Halil Dervisoglu (90.). Video: streamja

(ram/sda)