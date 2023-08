Auf dem Rasen wird derzeit in Genf mehr geboten als an der Buvette. Bild: keystone

Das ist alles andere als Wurst: Servettes Catering sorgt für Aufsehen

Der Fussballklub Servette wird wegen des exorbitanten Preises, aber auch wegen des Aussehens seiner (welken) Wurst-Brot-Kombo kritisiert. «Das essbarste Ding ist die Ketchup-Packung», meint ein Fan ironisch zum Angebot der Genfer.

Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

Servette ist derzeit der beste Fussballklub der Romandie. Die Genfer glänzen in der Super League und haben in der zweiten Qualifikationsrunde für die Champions League gegen Genk aus Belgien ein 1:1-Unentschieden erreicht (das Rückspiel ist am Mittwochabend).

Auf Social Media zeichnen sich die «Grenats» regelmässig durch den Einfallsreichtum ihres Kommunikationsteams aus. Ein Bild, das nun von einem anderen Account gepostet wurde, der bei Fussballfans sehr beliebt ist und eine halbe Million Abonnenten hat, bringt den Verein jedoch in eine schlechte Position. Das Konto heisst «Footy Scran».

«Footy» bezieht sich natürlich auf den Fussball und «Scran» (was man mit «Essen» oder «Essensreste» übersetzen könnte) auf alles, was die Fans beim Besuch eines Spiels zu sich nehmen können. Die Idee dieses Kontos ist es, Fotos verschiedener «Menüs» zu posten, die in Fussballstadien angeboten werden, und dabei stets den Preis zu nennen. So wie diese Wurst, die es im Stade de Genève bei Servette gibt:

Zu sehen sind ein Würstchen, ein Stück Brot und eine Tüte Ketchup. Für 8 Franken.

Relativ viel Geld für relativ wenig Essen, das ausserdem – zumindest auf diesem Bild – bei kaum einem Betrachter das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen dürfte. Bei der dazugehörenden Umfrage mit knapp 20'000 Teilnehmern ist denn auch für neun von zehn Fans klar: «No scran». Reaktionen:

«Das verdient nicht einmal eine Antwort.»

«Ich habe gesehen, dass Gefangene besser essen.»

«Das essbarste Ding ist die Ketchup-Packung.»

«Für diesen Preis hätten sie zwei Scheiben Brot geben können.»

«Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.»

(ram, watson.ch/fr)