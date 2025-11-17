Erling Haaland wirbt für die neuen Schuhe von Nike. Bild: nike

Diese Schuhe «verändern dein Bewusstsein» – und Englands Fussballer schwören darauf

Niklas Helbling Folge mir

Dass Fussballer besonders auffällige Kleider tragen, ist keine Überraschung. Aber hinter diesen leuchtend roten und etwas klobig wirkenden Latschen steckt mehr als nur der extravagante Geschmack von Englands Nationalspielern. Es handelt sich nämlich um die neueste Innovation von Nike: ein «bewusstseinsverändernder» Schuh.

Marcus Rashford mit dem Nike «Mind 001». Bild: nike

Mehr als zehn Jahre lang habe der US-Hersteller an den Schuhen «Mind 001» – im Stile eines Finkens – und «Mind 002» – im Stile eines Laufschuhs – gearbeitet. In die Entwicklung seien neurowissenschaftliche Erkenntnisse eingeflossen und Nike verspricht, dadurch ein «vertieftes Bewusstsein und ein besseres Körpergefühl» zu erlangen. Die «bewusstseinsverändernden» Schuhe verfügen über Schaumstoffnoppen in der Sohle, die beim Gehen gegen den Fuss drücken und sensorische Bereiche des Gehirns aktivieren. Dies helfe den Sportlerinnen und Sportlern dabei, «sich ruhig, fokussiert und präsent» zu fühlen.

Neben Erling Haaland, der als Werbefigur für die von der geisteswissenschaftlichen Abteilung Nikes hergestellten Schuhe dient, zeigten sich auch die beiden englischen Nationalspieler Marcus Rashford und Ezri Konsa zuletzt öffentlich mit diesen Schuhen. Nationaltrainer Thomas Tuchel erklärte darauf angesprochen: «Sie haben mir gesagt, dass sie sich in den Meetings besser konzentrieren können.» Er hoffe, dass sie daran glauben, so der 52-jährige Deutsche, denn: «Das ist vielleicht das Wichtigste.»

Die beiden neuen Modelle «Mind 001» (u.) und «Mind 002» (o.). Bild: nike

Tuchel kenne zwar die Wissenschaft dahinter nicht und habe aktuell keine Zeit, sich damit zu befassen, doch zeigte er sich offen, die Schuhe ebenfalls zu probieren. «Alle Spieler tragen sie, vielleicht trage ich sie mal für Pressekonferenzen. Ich bin immer offen, neue Dinge zu probieren», so der Trainer. Seinen Spielern haben die Schuhe scheinbar nicht geschadet.

Denn England schloss die WM-Qualifikation mit zwei 2:0-Siegen gegen Serbien und am gestrigen Sonntag Albanien ab. Die Three Lions hatten bereits als Gruppensieger festgestanden und waren somit sicher für die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer qualifiziert. Dank der beiden Siege beendete England die Qualifikation aber mit der vollen Punktzahl und einem Torverhältnis von 22:0. Ob das neue Schuhwerk dabei half?

Thomas Tuchel kündigte an, die neuen Schuhe ebenfalls mal zu testen. Bild: keystone

Nike kündigte bereits an, dass in Zukunft weitere Produkte auf den Markt kommen sollen, um Athletinnen und Athleten «bei der Vorbereitung, beim Training, bei Wettkämpfen und bei der Erholung zu unterstützen». Die Schuhe sind aber nicht nur Profisportlerinnen und -sportlern vorbehalten. Ab Januar 2026 sind die beiden Neuheiten im Handel erhältlich, wobei der «Mind 001» rund 100 Franken und der «Mind 002» rund 160 Franken kosten wird.