Obwohl Özil ein grosses Talent hat und viele Erfolge feierte, sei er nie so gross gewesen, wie von anderen behauptet wurde, sagte Basler nun bei «Sport 1». Das berühmte Foto von Özil mit Erdogan bezeichnete Basler als grossen Schaden für dessen Image. (t-online)

Kurz vor der WM 2018 in Russland hatte er zusammen mit Ilkay Gündogan ein Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gemacht und damit für viel Kritik gesorgt.

Mesut Özil gab im Jahr 2018 seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft bekannt. In einem Statement erklärte er: «Mit schwerem Herzen und nach langer Überlegung werde ich wegen der jüngsten Ereignisse nicht mehr für Deutschland auf internationaler Ebene spielen, solange ich dieses Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit verspüre.»

Lukas Podolski, Jérôme Boateng und Mesut Özil (von links) posieren beim Empfang in Berlin mit dem WM-Pokal. Bild: reuters

Mario Basler ist offensichtlich kein Fan von Mesut Özil. «Der Abgang, den er sich bereitet hat, war maximal schlecht», so der ehemalige Bayern-Spieler im «Sport1»-Fantalk. Und dann eine knallharte Aussage: «Wenn ich etwas zu sagen hätte, würde ich ihn nicht mehr nach Deutschland lassen».

Servette kommt in der 4. Runde der Europa League dank zwei späten Treffern zu einem 2:1-Sieg über Sheriff Tiraspol. Damit schaffen sich die Genfer eine gute Ausgangslage für die zwei verbleibenden Spiele.

Die Siegesserie von Servette hielt am Donnerstagabend an. Nach wettbewerbsübergreifend sechs Siegen in Folge auf nationalem Parkett konnten die Genfer endlich auch auf europäischer Bühne reüssieren.