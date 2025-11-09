In seinem 1000. Spiel feiert Pep Guardiola (r.) einen klaren Sieg. Bild: keystone

ManCity demütigt Liverpool in Guardiolas 1000. Spiel + Rieder trifft + Real Madrid patzt

Premier League

Manchester City – Liverpool 3:0

Pep Guardiola feiert in seinem 1000. Pflichtspiel als Trainer einen souveränen 3:0-Sieg im Duell der letzten englischen Meister gegen Liverpool.

Erling Haaland mit seinem 14. Tor im elften Premier-League-Spiel in dieser Saison, der Spanier Nico und der Belgier Jérémy Doku sorgten bis zur 63. Minute für die klare 3:0-Führung. Das Verdikt hätte noch deutlicher sein können, wäre Haaland in der 13. Minute nicht vom Penaltypunkt gescheitert.

In den letzten acht Jahren teilten Manchester City und Liverpool die Meistertitel unter sich auf. Auch deshalb meinte der 54-jährige Guardiola, dass es für seinen 1000. Match keinen angemesseneren Gegner geben könne als Liverpool, den Erzrivalen seiner Zeit in England.

Bei Barcelona (2007 bis 2012, eine Saison mit der B-Mannschaft), Bayern München (2013 bis 2016) und Manchester City (seit 2016) gewann Guardiola 716 seiner 1000 Partien als Trainer.

Manchester City - Liverpool 3:0 (2:0).

Tore: 29. Haaland 1:0. 45. Nico 2:0. 63. Doku 3:0.

Bemerkungen: 13. Haaland (Manchester City) verschiesst Penalty.

Brentford – Newcastle 3:1

Newcastle United muss sich in London wie schon in der Vorwoche bei West Ham geschlagen geben. Gegen Brentford unterlagen die Magpies 1:3 und rücken damit näher an die Abstiegsränge. Nur noch zwei Punkte trennen Newcastle von West Ham auf Platz 18.

Nachdem Harvey Barnes die Gäste noch in Führung gebracht hatte, glich Kevin Schade nach der Pause aus. In der 73. Minute verursachte Newcastle-Verteidiger Dan Burn einen Penalty und flog mit Gelb-Rot vom Platz. Igor Thiago verwandelte für die Gastgeber und sorgte in der 95. Minute dann für den Endstand. Fabian Schär durfte wie schon beim 2:0-Sieg gegen Bilbao in der Champions League am Mittwoch nur zuschauen.

@skysportde Drittes Saisontor für Kevin Schade! ⚽ ⚽ ⚽ Der Nationalspieler trifft per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Nick Woltemades Newcastle. ♬ Originalton - SkySportDE Kevin Schade gleicht aus.

Brentford - Newcastle 3:1 (0:1).

Tore: 27. Barnes 0:1. 56. Schade 1:1. 78. Thiago (Penalty) 2:1. 95. Thiago 3:1.

Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (Ersatz). 73. Gelb-Rote Karte gegen Burn (Newcastle).

Nottingham – Leeds 3:1

Nottingham Forest gelingt der erste Ligasieg seit dem ersten Spieltag. Nach neun Spielen ohne Erfolg setzten sich die Reds 3:1 gegen Aufsteiger Leeds United durch. Dan Ndoye durfte bei Nottingham ebenso über die volle Spielzeit mittun wie Noah Okafor bei den Gästen, beide kamen aber nicht zu einem Skorerpunkt. Die Tore für die Gastgeber nach dem Führungstor von Leeds durch Lukas Nmecha erzielten Ibrahim Sangaré, Morgan Gibbs-White und Elliott Anderson per Penalty.

Dan Ndoye gewann mit Nottingham in der Premier League erstmals seit August. Bild: www.imago-images.de

Nottingham - Leeds 3:1 (1:1).

Tore: 13. Nmecha 0:1. 15. Sangare 1:1. 68. Gibbs-White 2:1. 90. Anderson (Penalty) 3:1.

Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye. Leeds mit Okafor.

Bundesliga

Stuttgart – Augsburg 3:2

Fabian Rieder trifft gegen seinen Ex-Klub. Der Schweizer Nationalspieler vom FC Augsburg sorgt beim 2:3 in Stuttgart für das 1:0 der Gäste.

Nachdem der ehemalige Basler Anton Kade und der Franzose Alexis Claude-Maurice an Stuttgarts Goalie Alexander Nübel gescheitert waren, erzielte Rieder im dritten Augsburger Versuch das 1:0 in der 9. Minute. Später ging Augsburg mit dem 2:1 erneut in Führung. Zum dritten Saisonsieg reichte es dem Team von Trainer Sandro Wagner aber nicht. Deniz Undav sorgte mit zwei Toren für die Wende der Stuttgart, für welche Rieder in der letzten Saison leihweise gespielt hatte.

VfB Stuttgart - Augsburg 3:2 (2:2).

Tore: 8. Rieder 0:1. 18. Mittelstädt (Penalty) 1:1. 26. Massengo 1:2. 38. Undav 2:2. 80. Undav 3:2.

Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Jaquez (verletzt) und Stergiou (nicht im Aufgebot). Augsburg mit Rieder (bis 81.), ohne Zesiger (Ersatz).

Freiburg – St. Pauli 2:1

Mit nur sieben Zählern nach zehn Runden ist das mit grossen Ambitionen in die Saison gestartete Augsburg punktgleich mit dem FC St. Pauli, der gegen Freiburg mit Johan Manzambi mit 1:2 die siebte Niederlage in Folge kassierte.

Freiburg - St. Pauli 2:1 (1:0).

Tore: 40. Suzuki 1:0. 50. Eggestein 2:0. 69. Oppie 2:1.

Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi, ohne Ogbus (nicht im Aufgebot).

Serie A

Bologna – Napoli 2:0

Napoli hat die Tabellenführung in der Serie A verloren. Bei Bologna, das ohne den verletzten Remo Freuler antreten musste, unterlag der Titelverteidiger nach Toren von Thijs Dallinga und Jhon Lucumi 0:2. Damit fällt das Team von Trainer Antonio Conte hinter die AC Milan, die am Samstag in Parma nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus kam. Sowohl Inter Mailand als auch die AS Roma könnten noch am heutigen Sonntag ebenfalls an Napoli vorbeiziehen.

Meister Napoli ist nicht mehr Tabellenführer der Serie A. Bild: keystone

Bologna - Napoli 2:0 (0:0).

Tore: 50. Dallinga 1:0. 66. Lucumi 2:0.

Bemerkungen: Bologna ohne Freuler (verletzt).

Genoa - Fiorentina 2:2 (1:1).

Tore: 15. Östigard 1:0. 20. Gudmundsson (Penalty) 1:1. 57. Piccoli 1:2. 60. Colombo 2:2.

Bemerkungen: Genoa ohne Siegrist (Ersatz). Fiorentina mit Sohm (bis 75.). 50. Colombo (Genoa) verschiesst Penalty. (nih/sda)

La Liga

Vallecano – Real Madrid 0:0

Der spanische Tabellenführer kommt im Lokalduell nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Real Madrid tat sich im Madrider Stadtteil Vallecas sehr schwer und kam kaum zu wirklich gefährlichen Chancen. Damit liessen die Königlichen im zwölften Ligaspiel der Saison erst zum zweiten Mal Punkte liegen.

Rayo Vallecano – Real Madrid 0:0.