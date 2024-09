Yann Sommer zeigte einige starke Paraden und hielt so den Punkt von Inter Mailand fest. Bild: keystone

Sommer sichert Inter Punkt bei ManCity +++ Kobel bei BVB-Sieg in Brügge ebenfalls makellos

Brügge – Dortmund 0:3

Lange tat sich der Favorit aus Dortmund schwer, in der ersten Halbzeit verhinderte gar nur die Latte die Führung für Club Brügge. Dann wechselte BVB-Trainer Nuri Sahin aber Edeljoker Jamie Gittens ein und bewies damit ein goldenes Händchen. Der 20-jährige Engländer sorgte in der 76. Minute erst für die Führung der Gäste und machte zehn Minuten später dann alles klar. In der Nachspielzeit konnte Serhou Guirassy per Penalty noch auf 3:0 erhöhen. Der 28-jährige Guineer, auch er eingewechselt, wurde zuvor selbst gefoult.

Gregor Kobel erledigte die raren Aufgaben im Tor des Bundesligisten mit Bravour und spielte so zum dritten Mal im fünften Pflichtspiel in dieser Saison zu null.

FC Brügge - Borussia Dortmund 0:3 (0:0).

SR Peljto.

Tore: 76. Gittens 0:1. 86. Gittens 0:2. 95. Guirassy (Penalty) 0:3.

Bemerkungen: Brügge ohne Jashari (Ersatz), Dortmund mit Kobel.

Dortmunds Matchwinner Jamie Gittens. Bild: www.imago-images.de

Manchester City – Inter 0:0

Auch der zweite Schweizer Goalie, der am Mittwochabend in der Champions League im Einsatz stand, blieb ohne Gegentor. Yann Sommer hatte gegen Manchester City aber deutlich mehr zu tun als sein Nachfolger als Nummer 1 in der Schweizer Nati.

Der 35-Jährige von Inter Mailand parierte mehrmals stark, unter anderem verhinderte er Tore von Phil Foden und Ilkay Gündogan. Sommer wurde damit zur entscheidenden Figur beim 0:0 zwischen den beiden Champions-League-Finalisten der Saison 2022/23. Auf der Gegenseite sorgte auch Manuel Akanji dafür, dass Inter nur zu wenigen Chancen kam. Bei der grössten Chance Mailands durch Lautaro Martinez war Goalie Ederson zur Stelle.

Manchester City - Inter Mailand 0:0.

SR Nyberg.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji, Inter Mailand mit Sommer.

PSG – Girona 1:0

Lange sah es in Paris ebenfalls nach einem torlosen Unentschieden aus. Die Offensive von PSG, die den Abgang von Kylian Mbappé zumindest in der Liga mit 16 Toren in vier Spielen gut verkraftet zu haben scheint, tat sich lange schwer und brachte nur wenige Schüsse gefährlich aufs Tor. Am Ende gelang der Sieg nur, weil Girona-Goalie Paulo Gazzaniga einen eigentlich harmlosen Schuss von Nuno Mendes durch die Beine rollen liess. Der Siegtreffer für PSG wurde als Eigentor des Argentiniers, der den Champions-League-Debütanten damit um einen Punktgewinn brachte, gewertet.

Girona-Goalie Gazzaniga wurde zum Unglücksraben. Bild: keystone

Paris Saint-Germain - Girona 1:0 (0:0).

SR Siebert.

Tor: 90. Gazzaniga (Eigentor) 1:0.

Bologna – Donezk 0:0

Der FC Bologna hat sich bei seiner Rückkehr in den höchsten europäischen Wettbewerb nach 60 Jahren mit einem torlosen Heimremis gegen Schachtar Donezk begnügen müssen.

Im strömenden Regen konnte sich die Mannschaft mit den Schweizern Remo Freuler und Dan Ndoye sowie dem nicht eingesetzten Michel Aebischer glücklich schätzen, in der Anfangsphase nicht in Rückstand geraten zu sein. Lukasz Skorupski fing in der 4. Minute einen ungenügend platzierten Foulpenalty von Schachtars Georgi Sudakow ab. Danach war Bologna mit dem auffälligen Ndoye auf dem rechten Flügel über weite Strecken besser, ohne jedoch zu zwingenden Chancen zu kommen.

Bologna - Schachtar Donezk 0:0.

SR Saggi.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler und Ndoye, ohne Aebischer (Ersatz). 4. Skorupski hält Penalty von Sudakow.

Celtic – Bratislava 5:1

Die meisten Tore des Tages gab es im Celtic Park zu Glasgow zu sehen. Dort fertigten die Gastgeber den slowakischen Klub Slovan Bratislava 5:1 ab. Vor gewohnt beeindruckender Kulisse brachte Liam Scales Celtic Glasgow in Führung, kurz nach der Pause trafen dann Kyogo Furuhashi und Arne Engels, bevor Kevin Wimmer in der 61. Minute für die Gäste verkürzte. Neun Minuten später sorgte Daizen Maeda mit dem vierten Treffer der Schotten aber wieder für klare Verhältnisse. In der 86. Minute sorgte Adam Idah dann für den Schlussstand.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Celtic Glasgow - Slovan Bratislava 5:1 (1:0).

SR Makkelie.

Tore: 17. Scales 1:0. 47. Furuhashi 2:0. 56. Engels (Penalty) 3:0. 60. Wimmer 3:1. 70. Maeda 4:1. 86. Idah 5:1.

Sparta Prag – Salzburg 3:0

Der tschechische Meister gestaltete seine Rückkehr in die Champions League nach 19 Jahren sehr erfolgreich. Dank eines Blitzstarts mit einem Tor von Kaan Kairinen lenkte Sparta Prag die Partie gegen Salzburg früh in die richtige Bahn. Victor Olatunji und Qazim Laci sorgten mit ihren Toren dann für klare Verhältnisse gegen einen schwachen Gast aus Österreich, bei dem der Schweizer Bryan Okoh lediglich auf der Ersatzbank sass.

Sparta Prag - Salzburg 3:0 (2:0).

Tore: 2. Kairinen 1:0. 42. Olatunji 2:0. 58. Laci 3:0.

Bemerkungen: Salzburg ohne Okoh (Ersatz). (nih/sda)