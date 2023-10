Europa League + Conference League: Siege für Frankfurt und Leverkusen

Edoardo Bove bejubelt sein Tor zum 1:0 in der ersten Minute zwischen AS Roma und Slavia Prag. Bild: keystone

Leverkusen, Frankfurt und Liverpool mit Kantersiegen – Roma gewinnt Spitzenspiel

Europa League

Tiraspol – Servette Punkteteilung im Duell der Punktelosen – Servette verschenkt gegen Tiraspol den Sieg

AS Roma – Slavia Prag 2:0

In der Genfer Gruppe gewann die AS Roma auch das dritte Spiel. Die Italiener bezwangen das zuvor ebenfalls verlustpunktlose Slavia Prag 2:0. Edoardo Bove brachte das Heimteam bereits in der 1. Minute in Führung. Auch Liverpool wahrte mit einem 5:1-Sieg vor heimischem Publikum gegen Toulouse die weisste Weste. Der nach der Pause eingewechselte Fabian Rieder gewann mit Rennes bei Panathinaikos Athen 2:1, er bereitet das 2:0 von Arnaud Kalimuendo (49.) vor.

Lukaku erzielt das 2:0 für die Römer. Video: streamja

AS Roma – Slavia Prag 2:0.

Tore: 1. Bove 1:0. 17. Lukaku 2:0.



Backa Topola – Freiburg 1:3

Freiburg feierte dank Vincenzo Grifo den zweiten Sieg in der Gruppenphase. Gegen das serbische Team Backa Topola gelang dem Captain in der zweiten Halbzeit einen Hattrick, womit die Deutschen den 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg verwandelten.

Grifo macht den Hattrick perfekt. Video: streamja

Backa Topola - Freiburg 1:3 (1:0).

SR Aghajew (AZE).

Tore: 13. Petrovic 1:0. 49. Grifo (Penalty) 1:1. 59. Grifo 1:2. 73. Grifo 1:3.

Leverkusen – Quarabag 5:1

Bayer Leverkusen zeigte in der Gruppenphase der Europa League eine Matchdemonstration. Der Leader der Bundesliga bezwingt Karabach Agdam 5:1 und weist nach drei Partien das Punktemaximum aus. Florian Wirth erzielte ein Tor selber und bereitete drei weitere Treffer vor, Alejandro Grimaldo war doppelt erfolgreich. Granit Xhaka wurde in der 62. Minute ausgewechselt, worauf keine Tore mehr fielen. Karabach hatte die ersten beiden Gruppenspiele ebenfalls gewonnen.

Boniface trifft zum 3:1 für Leverkusen. Video: streamja

Leverkusen – Quarabag

Tore: 4. Wirtz 1:0. 16. Bayramov 1:1. 29. Grimaldo 2:1. 35. Boniface 3:1. 54. Grimaldo 4:1. 57. Tapsoba 5:1.

Bemerkungen: Leverkusen bis 63. mit Xhak



Brighton – Ajax 2:0

Ajax Amsterdam, dass historisch schlecht in die Liga gestartet ist, muss in der Europa League ebenfalls einen Dämpfer hinnehmen. Gegen Brighton verlieren die Holländer mit 2:0 – mit 2 Punkten aus drei Spielen befindet sich Ajax in der Gruppe B am Tabellenende, direkt hinter Brighton.

Ajax Amsterdam befindet sich nicht nur in der Europa League, sondern auch in der Liga in einem Tief. Bild: keystone

Brighton – Ajax 2:0.

Tore: 42. Pedro 1:0. 53. Fati 2:0.



Liverpool – Toulouse 5:1

Liverpool feiert gegen Toulouse einen souveränen 5:1-Sieg. Das Team von Jürgen Klopp holte aus drei Spielen das Punktemaximum und führt die Gruppe E an.

​

Jota bringt Liverpool in Führung. Video: streamja

Liverpool – Toulouse 5:1.

Tore: 9. Jota 1:0. 16. Dallinga 1:1. 30. Endo 2:0. 34. Nunez 3:1. 65. Gravenberch 4:1. 9'.+3 Salah 5:1.

Bemerkungen: Toulouse mit Sierro.



Panathinaikos – Rennes 1:2

Rennes feierte gegen Panathinaikos einen Auswärtssieg. Der Schweizer Fabian Rieder wurde in der 46. Minute eingewechselt. Die Franzosen führen die Gruppe F mit sechs Punkten aus drei Spielen an.

Rennes gewinnt auswärts gegen Panathinaikos. Bild: keystone

Panathinaikos – Rennes 1:2

Tore: 7. Gouiri 0:1. 49. Kalimuendo 0:2. 61. Ioannidis 1:2.

Bemerkungen: Rennes ab 46. mit Rieder.​

Marseille – AEK Athen 3:1

Zuber verliert mit AEK AthenAEK Athen muss die Leaderposition in der Gruppe B abgeben. Mit Steven Zuber im Sturm verloren die Griechen in Marseille 1:3. Die entscheidende Szene ereignete sich in der 55. Minute, als AEK-Torhüter Cican Stankovic direkt in die Füsse eines Gegenspielers passte und diesen in der Folge unsanft zu Boden riss. Der Österreicher wurde nach Intervention des VAR mit Rot vom Platz gestellt und Marseilles Amine Harit erzielte per Penalty das 2:1. Darauf fanden die Gäste keine Antwort mehr.

Veretout macht mit dem zweiten Penalty alles klar. Video: streamja

Marseille – AEK Athen 3:1 (1:0)

Tore: 27. Vitinha 1:0. 53. Pineda 1:1. 60. Harit 2:1 (Penalty). 69. Veretout 3:1(Penalty).

Sturm Graz – Atalanta 2:2

Sturm Graz, bei dem der Schweizer Verteidiger Gregory Wüthrich in der 62. Minute ausgewechselt wurde, erkämpfte sich in Unterzahl ein Unentschieden. Im Heimspiel gegen Atalanta Bergamo erzielten die Österreicher den Ausgleich zum 2:2 in der 80. Minute per Penalty.

Hierländer muss mit Gelb-Rot vom Platz. Video: streamja

Sturm Graz – Atalanta 2:2 (1:2)

Tore: 13. Prass 1:0. 34. Muriel 1:1. 45.+7. Muriel 2:1. 80. Włodarczyk 2:2

Bemerkung: Hierländer Gelb-Rot. Graz mit Wüthrich (bis 62.)

Conference League

Bodo Glimt – Besiktas 3:1

In der Gruppe von Lugano bezwang Bodo Glimt Besiktas mit 3:1. Mit dem Sieg überholt das Team aus Norwegen die Tessiner in der Tabelle der Gruppe D. Besiktas bildet mit einem Punkt aus drei Spielen das Schlusslicht.

Bodo Glimt – Besiktas 3:1.

Tore: 28. Gronbaek 1:0. 58. Moumbagna 2:0. 87. Saltnes 3:0. 90.+1 Moe 3:1.

Glimt mit dem 1:0 gegen Besiktas. Video: streamja

Eintracht Frankfurt – HJK Helsinki 6:0

Eintracht Frankfurt feierte gegen Helsinki einen überlegenen Sieg. Fünf verschiedene Torschützen sicherten den Deutschen den Sieg und damit den zweiten Zwischenrang in der Gruppe G hinter Thessaloniki.

Frankfurt erzielte gegen Helsinki gleich sechs Treffer. Bild: keystone

Eintracht Frankfurt – Helsinki 6:0.

Tore: 12. Ebimbe 1:0. 27. Koch 2:0. 30. Marmoush 3:0. 45.+3 Tuta 4:0. 55. Skhiri 5:0. 89. Ebimbe 6:0.



