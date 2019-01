James Milner sieht Rot – von seinem früheren Lehrer

Milan siegt in Genoa +++ Saison für Grange beendet

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Die AC Milan scheint die Torkrise in der Serie A definitiv überwunden zu haben. Die Mailänder setzen sich in der 20. Runde auswärts gegen Genoa 2:0 durch. Vier Meisterschaftsspiele in Serie war die AC Milan im Dezember ohne Torerfolg geblieben.

Zum Auftakt in das neue Jahr in der Liga gelangen den Mailändern zwei Treffer. Fabio Borini und Suso trafen in der Schlussphase in Genua und verhalfen der AC Milan damit zum Sprung auf Platz 4 in der Tabelle.

Genoa - AC Milan 0:2 (0:0) Tore: 72. Borini 0:1. …