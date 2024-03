Glücklicher Torschütze: Jeremie Frimpong (m.) schoss Leverkusen in Köln in Führung. Bild: keystone

Leverkusen gewinnt Derby und baut Tabellenführung aus +++ ManCity dreht gegen United

Bundesliga

Köln – Leverkusen 0:1

Der Bundesliga-Leader gewinnt auch das Derby gegen Köln und baut den Vorsprung auf Verfolger Bayern, der am Freitag nicht über ein Unentschieden in Freiburg hinausgekommen ist, auf nun zehn Punkte aus. Den Führungstreffer für die Leverkusener erzielte Jeremie Frimpong in der 38. Minute. Zu dem Zeitpunkt spielte das Team von Xabi Alonso bereits seit über 20 Minuten in Überzahl, nachdem Jan Thielmann aufgrund eines groben Fouls gegen Granit Xhaka mit Rot vom Platz geflogen war. In der 2. Halbzeit sorgte Alejandro Grimaldo für den Schlussstand.

1. FC Köln - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1).

Tore: 37. Frimpong 0:1. 73. Grimaldo 0:2.

Bemerkungen: 14. Rote Karte gegen Thielmann (1. FC Köln, grobes Foul). Bayer Leverkusen mit Xhaka (bis 82.).

Hoffenheim – Bremen (17.30 Uhr)

Die Tabelle

Premier League

Manchester City – Manchester United 3:1

Manchester City gewinnt das Derby gegen den Stadtrivalen. Dabei taten sich die Cityzens aber deutlich schwerer als noch beim 3:0-Erfolg im Old Trafford in der Hinrunde. Trotz eines deutlichen Chancenplus und fast 75 Prozent Ballbesitz bereits in der ersten Halbzeit, ging ManCity mit einem Rückstand in die Pause. Dies lag am Hammer von Marcus Rashford, der die Red Devils mit einem Schuss an die Unterkante der Latte in Führung brachte.

Im zweiten Abschnitt drückte das Team von Pep Guardiola jedoch weiter und wurde für seinen Aufwand belohnt. Zunächst glich Phil Foden mit einem im Vergleich zu Rashfords Treffer nicht minder sehenswerten Tor aus und doppelte dann gleich nach. In der Nachspielzeit sorgte Erling Haaland dann für die Entscheidung. Damit bleiben die Skyblues in der Premier League an Leader Liverpool dran.

Burnley – Bournemouth

Seit mittlerweile zehn Partien wartet Burnley, bei dem Nati-Stürmer Zeki Amdouni nach über einer Stunde eingewechselt wurde, auf einen Sieg. Die 0:2-Niederlage gegen Bournemouth ist derweil die vierte Pleite in Serie. Damit braucht das Team von Trainer Vincent Kompany in den verbleibenden elf Runden eine grosse Aufholjagd, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Das rettende Ufer ist bereits elf Punkte entfernt.

Für sein Team wird es eng: Burnley-Coach Vincent Kompany. Bild: www.imago-images.de

Burnley - Bournemouth 0:2 (0:1).

Tore: 13. Kluivert 0:1. 88. Semenyo 0:2.

Bemerkungen: Burnley mit Amdouni (ab 69.).

Die Tabelle

Serie A

Atalanta – Bologna (18 Uhr)

Napoli – Juventus (20.45 Uhr)

La Liga

Atletico Madrid – Betis Sevilla (16.15 Uhr)

Bilbao – Barcelona (21 Uhr)

Ligue 1

Toulouse – Nice 2:1

OGC Nice musste im Kampf um die Champions-League-Plätze eine empfindliche Niederlage einstecken. Das Team von Jordan Lotomba, der bis zur 77. Minute auf dem Feld stand, unterlag in Toulouse trotz Führung 1:2. Damit verliert Nice den 4. Platz, der zur Teilnahme an der Qualifikation für die Königsklasse berechtigt, an Lille, das am Samstag in Reims gewonnen hatte. Bei den Gastgebern kam Captain Vincent Sierro über die volle Distanz zum Einsatz.

Toulouse – OGC Nice 2:1 (0:1)

Tore: 8. Moffi 0:1. 65. Dallinga 1:1. 69. Gboho 2:1.

Bemerkungen: Toulouse mit Sierro. Nice mit Lotomba (bis 77.).

Lyon – Lens (20.45 Uhr)

