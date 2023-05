Er schoss den FCB zum Sieg – und dürfte seinen Marktwert damit weiter steigen lassen: Zeki Amdouni. Bild: keystone

So stark profitiert der FC Basel finanziell vom Sieg in Florenz

Die Kassen des FC Basel sind leer, nicht zuletzt die Käufe von Zeki Amdouni und Andy Diouf wiegen schwer. Der Sieg in Florenz ist daher auf mehreren Ebenen ein Erfolg – auch weil beide Millionentransfers trafen.

Dieser Sieg ist sowohl Balsam für die geschundene Seele des FC Basel als auch für dessen Bankkonto. Der 2:1-Erfolg in Florenz ist nicht nur aufgrund der im Falle eines Finaleinzugs winkenden Prämien extrem wertvoll für den Klub, der seine Reserven bereits komplett aufgebraucht hat. Rund elf Millionen Euro brachten die Leistungen in der Conference League alleine an Prämien ein.

So setzen sich die Prämien des FCB zusammen: 3 Qualifikationsrunden: 300'000 Euro.

Qualifikation für Gruppenphase: 2,94 Mio. Euro.

3 Siege in der Gruppe: 1,5 Mio. Euro.

2 Remis in der Gruppe: 332'000 Euro.

Gruppenzweiter: 325'000 Euro.

Zwischenrunde: 300'000 Euro.

Achtelfinal: 600'000 Euro.

Viertelfinal: 1 Mio. Euro.

Halbfinal: 2 Mio. Euro.

Koeffizienten-Anteil: 1,38 Mio. Euro.

Gesamt: 10,68 Mio. Euro.

Im Falle eines Finaleinzugs winken weitere drei Millionen Euro, beim Titelgewinn kämen noch einmal zwei Millionen Euro hinzu. Bis zu 16 Millionen Euro könnte der FCB in der Conference League also verdienen.

Und da sind Ticketverkäufe sowie TV-Gelder noch gar nicht mit einberechnet. Beim Halbfinal-Rückspiel am nächsten Donnerstag wird der St.Jakob-Park erstmals seit Langem wieder komplett ausverkauft sein. Der FC Basel darf also mit 33'433 Zuschauerinnen und Zuschauern rechnen, was dem Klub erneut eine siebenstellige Summe einbringt.

Zuletzt – und wohl fast am wichtigsten – betreiben die Spieler mit solchen Leistungen Eigenwerbung auf internationaler Bühne. Gerade bei den beiden Torschützen des Spiels gegen die Fiorentina werden sich Präsident David Degen und Co. freuen. Andy Diouf und Zeki Amdouni werden im Sommer für 9,5 Millionen Euro fest übernommen. Bei beiden Spielern zog der FCB die Kaufoption, die im Leihvertrag beinhaltet war. Die Hoffnung ist da natürlich, beide irgendwann gewinnbringend zu verkaufen.

Bei Zeki Amdouni ist ein Wechsel bereits im Sommer möglich, mehrere Bundesligisten, darunter Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt, sollen interessiert sein. Aufgrund seiner starken Leistungen in der Conference League mit sechs Toren in sieben K.o.-Spielen kann der FCB fest mit einer Ablösesumme in zweistelliger Millionenhöhe rechnen. Die Zusatzeinnahmen aus dem europäischen Wettbewerb ermöglichen es den Baslern aber möglicherweise auch, den 22-jährigen Stürmer doch noch ein, zwei Jahre zu halten.

Andy Diouf ist mit 19 Jahren und einem Marktwert von 1,4 Millionen Euro noch nicht ganz so weit wie Amdouni. Doch seine Glanzleistung gegen Fiorentina dürfte ebenfalls dazu führen, dass das Interesse am französischen Mittelfeldspieler steigen wird. Diouf verdiente sich nicht nur aufgrund seines beeindruckenden Tores die Note 6.

Und es sind nicht ausschliesslich die beiden Torschützen, welche dem FCB in Zukunft wieder Transfergewinne beschaffen können. Spieler wie die 22-jährigen Wouter Burger, Dan Ndoye oder der ein Jahr ältere Andy Pelmard überzeugen im europäischen Wettbewerb immer wieder und dürften potenzielle Interessenten mehrere Millionen Euro kosten.

Der Torschütze zum 1:1: Andy Diouf. Bild: keystone

Der Erfolg des FC Basel in der Conference League ist also auf mehreren Ebenen grandios für den Klub – und den Schweizer Fussball. Denn durch die Punkte des Teams von Heiko Vogel steigt die Schweiz in der Fünfjahreswertung der UEFA weiter und darf sogar ganz leise von einem Fixplatz in der Champions League träumen.

Das Rückspiel am Donnerstag, 18. Mai (21.00 Uhr) siehst du live auf 3+