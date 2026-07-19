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WM 2026: 9 Figuren und Episoden, die am Turnier für Schlagzeilen sorgten

Die besten Bilder der WM 2026

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Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Sonnengott Lionel Messi führt Argentinien auch im WM-Halbfinal zum Sieg.
quelle: keystone / petr david josek
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9 Figuren und Episoden, die an der WM für Schlagzeilen sorgten

Bald ist die erste Fussball-WM mit 48 Teilnehmern vorbei. Diese Geschichten haben in den letzten fünf Wochen für Schlagzeilen gesorgt – und könnten noch lange in Erinnerung bleiben.
19.07.2026, 12:0019.07.2026, 12:00
Sportredaktion
Sportredaktion

Balogun plötzlich im Fokus

A United States fans holds up a sign for United States&#039; Folarin Balogun (20) during the march to the match before the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in S ...
Bild: keystone

Stürmer Folarin Balogun ist mit seinen Toren einer der Gründe dafür, dass es die USA in die Achtelfinals schaffen. Dort kann er mitspielen – obwohl er im Spiel zuvor Rot gesehen hat. Die FIFA hat die Sperre ausgesetzt, angeblich nach einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit FIFA-Präsident Gianni Infantino. Die Welt ist sich einig, dass dieser Eingriff in den Sport ein ungeheuerlicher Vorgang ist. Obwohl Balogun gegen Belgien mitspielen kann, sind die USA beim 1:4 chancenlos.

Ro! Ro! Ro!

Video: SRF

Norwegens Fans kreieren die Choreo der WM. Dazu setzen sie sich hin, einer haut auf die Pauke, gibt den Takt vor und alle anderen rudern. Auch die Spieler machen das – und in Norwegen von Kindergärten über das Parlament bis ins Altersheim alle. Nur einer weigert sich: Weil es historisch falsch sei, dass Wikinger über den Atlantik gerudert seien …

Riesenfreude trotz Kanterniederlage

Video: SRF

Für WM-Neuling Curaçao beginnt das Turnier zwar mit einem 1:7 gegen Deutschland. Aber weil Livano Comenencia vom FC Zürich zwischenzeitlich zum 1:1 trifft, lebt der Traum von einer Sensation zumindest für einen Moment. Riesig ist die Freude über den ersten WM-Treffer der Geschichte auch in Katar – aus Schweizer Sicht hätte es nicht zwingend das 1:1 in der Nachspielzeit gegen die Nati sein müssen.

Vozinha hext und wird ein Internet-Phänomen

Video: SRF

WM-Finalist Spanien biss sich an Kap-Verde-Torhüter Vozinha so richtig die Zähne aus und blieb zum Auftakt des Turniers ohne Torerfolg. Die gesamte Welt feierte daraufhin den 40-Jährigen und Vozinha hatte binnen kürzester Zeit mehrere Millionen Abonnenten auf Instagram. Aktuell folgen ihm etwa 30 Millionen Accounts.

Ente Merlin wird zum mexikanischen Maskottchen

Video: YouTube/Nagawy Sports

Nach dem erfolgreichen Eröffnungsspiel aus Sicht der Mexikaner gab es eine Ente als Glücksbringer, welche im mexikanischen Trikot durch die Gegend watschelte. «Merlin» heisst der Erpel, angelehnt an den Zauberer, und ging innert weniger Tage viral. Glück brachte die Ente aber nur bis zum Achtelfinal. In diesem schieden die Mexikaner gegen England aus.

Und er fliegt, fliegt, fliegt wie ein Flieger

FIFA president Gianni Infantino looks on during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) Gia ...
Bild: keystone

Fast in jedem Spiel war Gianni Infantino an dieser WM im Stadion zu sehen. Manchmal fragte man sich sogar, wie es der FIFA-Präsident aus dem Wallis innert weniger Stunden vom einen Stadion in das nächste schaffte. Trotz der vielen Fliegerei hatte Infantino mit der Erschöpfung nicht zu kämpfen.

Der Schiri, der nicht war

Einer der grössten Skandale dieser Weltmeisterschaft geht schon vor dem offiziellen Turnierstart über die Bühne. Dem somalischen Schiedsrichter Omar Artan – er gilt als bester Unparteiischer Afrikas – wird die Einreise in die USA verweigert, obwohl er ein gültiges Visum besitzt. Ein Vertreter des US-Aussenministeriums behauptete, Artan stehe «mit mutmasslichen Mitgliedern terroristischer Organisationen in Verbindung». Noch vor dem ersten Spiel der WM tritt Artan wieder die Heimreise an – und wird dort wie ein Held empfangen und gefeiert.

Vom Joker zum Shootingstar ohne Happy End

Es ist fast schon vergessen, dass Johan Manzambi zu Beginn der Weltmeisterschaft gar nicht gesetzt war. In den Schweizer Gruppenspielen gegen Katar (1:1) und Bosnien (4:1) sass der junge Offensivspieler zuerst nur auf der Bank. Doch spätestens mit den beiden Jokertoren gegen Bosnien spielte er sich ins ganz grosse Rampenlicht.

Es folgten weitere Gala-Auftritte beim 2:1-Sieg gegen Kanada (ein Tor und ein Assist) und beim 2:0-Sieg im Sechzehntelfinal gegen Algerien (ein Assist). Der 20-Jährige krönte sich zum jüngsten Spieler in der WM-Geschichte mit fünf Torbeteiligungen an einem Turnier und löste damit Thomas Müller ab. Doch Manzambis WM-Geschichte hatte kein Happy End. Im Abschlusstraining vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien zieht er sich eine Knieprellung zu und verpasst dieses Spiel genauso wie den Viertelfinal gegen Argentinien, der für die Nati Endstation bedeutet. Vielleicht wäre mit Manzambis Genialität auf dem Platz noch mehr möglich gewesen.

Manzambis Transfer zu Aston Villa im Schatten des Sportswashing

Trinken um jeden Preis

From left: Switzerland&#039;s Manuel Akanji, Switzerland&#039;s Granit Xhaka, Switzerland&#039;s head coach Murat Yakinand Switzerland&#039;s Nico Elvedi speak during a Hydration Break during the Worl ...
Murat Yakin nutzte die Trinkpausen oft, um neue Impulse zu setzen.Bild: keystone

Sie waren eines der Ärgernisse dieser WM: die Trinkpausen. Von der FIFA als Mittel angepriesen, um die Spieler vor den möglichen hohen Temperaturen im nordamerikanischen Sommer zu schützen, wurde schnell klar, worum es wirklich geht: Geld. Denn auch wenn die Temperaturen angenehm waren oder in klimatisierten Stadien gespielt werden konnte, wurden die Partien pro Halbzeit jeweils einmal für drei Minuten unterbrochen.

Während einige Teams die Pausen als Momentum-Killer sahen, nutzten andere sie als Möglichkeit, um taktische Anpassungen vorzunehmen. Die TV-Stationen nutzten die Pausen derweil, um Werbung zu senden und damit gross abzukassieren. Das ist eben dieser «American Spirit».

Von diesen Panini-Helden wurden einige Weltmeister – kennst du sie noch?
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Fans empfangen Schweizer-Nati nach WM-Aus
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Lamine Yamal vor dem Final wieder topfit – Emiliano Martinez mit Schmerzen
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