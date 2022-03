Neymar stand in den letzten Wochen viel in den Schlagzeilen. bild: imago-images.de

«Er ruiniert den Klub» – Journalist erhebt schwere Vorwürfe gegen PSG-Superstar Neymar

Schwierige Zeiten für Paris Saint-Germain und Neymar. Erst soll nach dem desaströsen Champions-League-Aus im Achtelfinal ein Streit zwischen dem Brasilianer und Torhüter Gianluigi Donnarumma entbrannt sein – dann wurden die Spieler, insbesondere die beiden Superstars Neymar und Lionel Messi, nach dem 3:0-Sieg gegen Girondins Bordeaux von ihren immer noch wütenden eigenen Fans ausgepfiffen.

Zuletzt machte Neymar mit seinem hohen Gehalt Schlagzeilen. Am Dienstag veröffentlichte die Sportzeitung «L'Équipe» ihre jährlich erscheinende Gehaltsliste der Profifussballer. 49 Millionen Euro zahlt PSG an den Brasilianer jährlich. Im Vergleich: Messi bekommt 40 Millionen. Und Neymar bekommt 40 Millionen Euro mehr, als der erste Nicht-PSG-Profi auf der Liste.

Sportjournalist greift Neymar an

In der letzten Zeit war der 30-jährige Neymar also viel in den Schlagzeilen. Nur nicht für seine Leistungen als Profi-Spieler. Der französische Journalist Daniel Riolo von «RMC Sport» erhebt jetzt im spanischen Sportradio «El Larguero» schwere Vorwürfe gegen Neymar.

Der Brasilianer trainiere kaum noch und sei deswegen auch überhaupt nicht in Form, sagt Riolo: «Er ist auf Rache gegen den Verein aus.» Der Journalist erläutert, dass es zwischen dem Klub und der Umkleide mittlerweile einen «totalen Bruch» gebe. Neymar soll inzwischen bei vielen seiner Teamkollegen in der Kabine eine Art Persona non grata sein.

Auch mit den Anhängern des Klubs habe es sich der Brasilianer verscherzt. «PSG-Fans geben einen Scheiss auf Neymars Verhalten und seine Netflix-Dokumentation», erzählt Riolo. Damit spielt er auf die Miniserie über PSGs Nummer 10 auf Netflix, «Neymar: Das vollkommene Chaos», an. Die Stimmung der Fans gegenüber dem Superstar beschreibt er wie folgt: «Lasst ihn gehen, er ruiniert den Klub!»

«Neymar: Das vollkommene Chaos» – der Trailer. Video: YouTube/Netflix

Beim Sportradiosender «After Foot» von RMC setzt Riolo noch einen darauf. Die PSG-Fans würden sich «einen Dreck um Neymars Eskapaden scheren. Wenn er nicht geht, ruiniert er den Verein. Sie müssen seinen Scheck unterschreiben und ihn gehen lassen. Er richtet im Klub eine Menge Schaden an».

Nach dem Spiel gegen Girondins Bordeaux wehrt sich Neymar in der Pressekonferenz und äussert sich zu dem Aus in der Champions League. «Es waren komplizierte Tage und Wochen für uns. Wir wollten nicht verlieren. Dafür sind wir nicht da. Wir haben das nicht geplant. Ganz im Gegenteil. Wir haben uns hingegeben, uns verpflichtet, darauf hintrainiert, danach zu streben!»

Neymar erklärte: «Ich bin von einer Verletzung zurück und habe mein Leben gegeben, um diesen Moment zu erleben. Das Leben eines Sportlers ist aber so. Einen Tag bist du unten, du hast das Spiel verloren. Aber dann kannst du das Ganze drehen. Aus diesem Grund lohnt sich der Fussball.»

Trotz eines Vertrags bis 2025 könnte es im Sommer zu einem Wechsel kommen. Spekuliert wird immer wieder über eine Rückkehr zum FC Barcelona. (and/pre)