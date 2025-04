St.Gallen eine Runde vor Trennung der Meisterschaft noch unter dem Strich. Bild: keystone

Lugano schafft Quali für Meisterrunde – St.Gallen muss weiter zittern

Der FC St.Gallen verpasst den angestrebten Sieg in Lugano. Die beiden Teams trennen sich 1:1 unentschieden, womit sich die Tessiner für die Meisterrunde qualifizieren.

Es dauerte rund eine Stunde, bis das bis dahin von vielen Zweikämpfen geprägte Spiel in Lugano Fahrt aufnahm. Zunächst brachte Martim Marques das Heimteam per Kopf in Führung. Nach einer schönen Flanke von Renato Steffen erzielte der 21-jährige Portugiese sein erstes Meisterschaftstor in dieser Saison.

In dieser Phase schien das Heimteam das Spiel endgültig in den Griff zu bekommen. Doch die Gäste kamen noch einmal zurück. Nach einem geblockten Abschluss landete der Ball bei Willem Geubbels, der mit einem platzierten Schuss das 1:1 erzielte. Ein Ausgleich, der sich nicht abgezeichnet hatte.

In der Folge waren auf beiden Seiten gewisse Bemühungen zu erkennen, den Siegtreffer zu erzielen. Allerdings agierten die Mannschaften vor dem Tor meist zu zögerlich. Am nächsten an den Treffer kam erneut Geubbels, der mit seinem Kopfball in der 91. Minute am Gehäuse scheiterte.

Während Lugano mit dem Punktgewinn sich und dem FC Luzern einen Platz in den Top 6 sicherte, darf sich St.Gallen nur noch leise Hoffnungen auf den Einzug in die Meisterrunde machen. Am Ostermontag kommt es zum Dreikampf mit Zürich und Lausanne-Sport.

Lugano darf die Meisterrunde planen. Bild: keystone

Lugano – St.Gallen 1:1 (0:0)

4777 Zuschauer. – SR Horisberger.

Tore: 58. Martim Marques (Steffen) 1:0. 64. Geubbels 1:1.

Lugano: Saipi; Papadopoulos, Mai, Hajdari (46. Cimignani); Zanotti (92. Brault-Guillard), Grgic, Doumbia (68. Macek), Martim Marques; Steffen, Koutsias (68. Vladi), Bislimi (83. Daniel Dos Santos).

St.Gallen: Zigi; Ambrosius, Stanic, Vallci; Vandermersch (75. Faber), Görtler (84. Quintillà), Daschner, Okoroji (75. Csoboth); Witzig (69. Toma), Geubbels, Akolo (75. Mambimbi).

Verwarnungen: 70. Okoroji, 81. Görtler. (abu/sda)