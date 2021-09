Sport

Fussball

Fussball Highlights: Shaqiri beim Debüt für Lyon mit herrlichem Assist



Bild: keystone

Shaqiris Massflanke und 9 weitere Fussball-Highlights vom Wochenende

Die richtig grossen Fussball-Ereignisse des Wochenendes hast du vermutlich schon mitgekriegt. Cristiano Ronaldo traf bei der Rückkehr zu Manchester United doppelt, der BVB gewann einen spektakulären Schlagabtausch in Leverkusen, YB fertigte den FCZ 4:0 ab und dennoch bleiben die Zürcher an der Tabellenspitze.

Und dann ereignete sich auch dies:

Oh la la, Monsieur Shaqiri!

Erster Einsatz für Lyon, erste Vorlage, erster Sieg – läuft bei Xherdan Shaqiri. Der Nati-Star, zuletzt gegen Nordirland schmerzlich vermisst, ist wieder fit. Er steht beim 3:1-Sieg gegen Strassburg in Lyons Startaufstellung und liefert mit einer wunderbaren Flanke (mit dem schwächeren rechten Fuss) den Assist zum 2:0 durch Jason Denayer:

Bei seiner Auswechslung nach 74 Minuten erhält Shaqiri warmen Applaus der Fans. «Ich bin vor allem sehr glücklich über den Sieg», sagt der 29-Jährige hinterher. «Selbst habe ich noch Luft nach oben. Ich habe lange nicht mehr gespielt und muss noch reinkommen. Es war ein guter erster Schritt.»

ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΟΥΜΠΕΡ

Perfekt verläuft auch das Debüt von Steven Zuber – in Griechenland: ΣΤΙΒΕΝ ΤΣΟΥΜΠΕΡ – für AEK Athen. Der Schweizer Nationalspieler kommt beim 3:0-Heimsieg gegen Ionikos nach der Pause rein und benötigt nur rund 20 Minuten, um erstmals für AEK zu treffen:

De stoomhamer

Das ist niederländisch und bedeutet: Der Dampfhammer. Den packt Olivier Boscagli aus, Franzose bei PSV Eindhoven. Beim 3:0-Sieg in Alkmaar eröffnet der Innenverteidiger das Skore mit diesem Prachtsschuss:

PSV ist mit dem Maximum von 12 Punkten aus vier Spielen Tabellenführer der Eredivisie vor Double-Gewinner Ajax Amsterdam.

Ganz viel Gefühl

Ein anderer Abwehrspieler in der Niederlande trifft nicht dank Power, sondern dank Präzision. Gegen Utrecht läuft schon die Nachspielzeit, als Robin Pröpper von Twente Enschede an den Ball kommt. Als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht, lässt der Innenverteidiger einen Gegenspieler aussteigen und schlenzt den Ball dann perfekt in den Winkel:

Der herrliche Treffer zum 1:0 in der 91. Minute ist die Entscheidung und in der vierten Runde Twentes erster Sieg. Robin Pröpper ist übrigens, du ahnst es vielleicht schon, der Bruder von Nationalspieler Davy Pröpper.

Ase dine zappelt der Ball von Azzeddine

Holland zum dritten, dieses Mal mit einem Highlight aus der zweithöchsten Liga mit dem schönen Namen Keuken Kampioen Divisie. Dort schenkt uns Azzeddine Toufiqui diesen Trivela unter die Latte:

Mann des Spiels beim 7:1-Kantersieg von Emmen gegen Maastricht ist Toufiquis Teamkollege Rui Jorge Monteiro Mendes mit einem Hattrick.

Wie beim Ping Pong

Hin und her geht es zwischen Morecambe (Spitzname: «The Shrimps») und Wimbledon in der englischen League One. Die Torfolge:



0:1

2:1

2:2

3:2

3:4

Die Entscheidung fällt erst tief in der Nachspielzeit. Ayoub Assal schiesst Wimbledon in der 94. Minute zum Sieg:

Pepe being Pepe 🤷🏻‍♂️

Wir wissen nicht, ob Portugals Abwehr-Saurier Pepe die deutsche Redewendung «Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert» kennt. Jedenfalls lebt er ganz danach. Im Schlager zwischen Pepes Porto und Meister Sporting landet seine Faust – wohl völlig unabsichtlich und rein zufällig – im Gesicht von Gegenspieler Sebastian Coates:

Eine Karte sieht Pepe nicht. Nach dem 1:1 zwischen Sporting und Porto liegen beide Teams vier Punkte hinter Leader Benfica zurück, das nach fünf Spielen noch eine weisse Weste hat. Haris Seferovic steht beim 5:0-Sieg bei Santa Clara auf den Azoren nicht im Benfica-Kader.

Magie im Marassi

Sampdoria Genua knöpft Meister Inter beim 2:2 einen Punkt ab. Zwei der Treffer dieser Partie sind besonders sehenswert: Einerseits ein direkt verwandelter Freistoss von Federico Dimarco zum 1:0 Inters, andererseits der herrlich herausgespielte und abgeschlossene Treffer zum 2:2 durch Tommaso Augello:

Nöd ganz hundert

In der 99. Minute gewinnt der spanische Meister Atlético Madrid sein Auswärtsspiel bei Espanyol Barcelona. Thomas Lemar sorgt mit seinem späten Treffer zum 2:1 für einen laaaaaangen Jubelschrei des Reporters:

Wenn der Gegner mit dem Kopf noch in der Kabine ist

Die irische Premier Division zählt nicht zu den renommiertesten Ligen der Welt. Aber natürlich fallen auch da hin und wieder spektakuläre Treffer – so wie dieser von Liam Burt wenige Sekunden nach Wiederanpfiff:

Die Aufholjagd für die Bohemians ist mit diesem Tor zum 1:3 lanciert, doch am Ende resultiert eine 2:3-Niederlage bei Drogheda.

