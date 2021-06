Sport

Bild: AP

Foden, Havertz & Co. – diese Juwele bestreiten an der EM ihr erstes grosses Turnier

Einige der jungen Fussballer, die wir dir vorstellen, wirst du schon kennen. Sie haben sich im Klubfussball bereits einen Namen gemacht, ihr Marktwert beträgt manchmal dutzende Millionen Euro. Doch nun steht diesen Talenten die erste Bewährungsprobe mit dem Nationalteam bevor. Und jene Jungen, die man ausserhalb ihrer Heimat noch kaum kennt, hoffen auf den Durchbruch.

Europa- und Weltmeisterschaften bieten vielen jungen Spielern die Möglichkeit, sich einem grösseren Publikum, verstreut über den gesamten Globus, zu präsentieren. Eine so grosse Bühne bieten sonst höchstens die entscheidenden Spiele der Champions League – dort kommen jedoch die wenigsten Profis hin. Die bevorstehende EM kann für einige Jungstars ein Sprungbrett sein.

Wir stellen dir die Spieler vor, auf die du besonders achten solltest. Die Spieler, die wie Renato Sanches 2016 oder auf etwas höherem Niveau Kylian Mbappé 2018 den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen könnten und ihren Namen auf die Wunschlisten der Topvereine spielen könnten.

Dabei gilt es, zwei Kriterien gerecht zu werden:

Der Spieler darf nicht älter als 23 Jahre alt sein. Die EM muss das erste grosse Turnier des Spielers sein. Eine Ausnahme bilden Spieler, die bereits für eine EM oder WM nominiert wurden, aber höchstens zu Teileinsätzen kamen.

Gruppe A 🇨🇭 🇮🇹 🇹🇷 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🇨🇭 Ruben Vargas (22, FC Augsburg)

2020/21: 32 Spiele, 7 Tore, 4 Vorlagen

Marktwert: 13 Mio. Euro



Der Linksaussen ist der einzige Schweizer, der für diese Auflistung infrage kommt. Vargas wird seine Einsatzzeit bekommen und auf dem Flügel für Tempo und Torgefahr sorgen.

Bild: keystone

🇮🇹 Gianluigi Donnarumma (22, AC Milan)

2020/21: 48 Spiele, 54 Gegentore

MW: 60 Mio. Euro

Der Torhüter folgt in der Nationalmannschaft auf den legendären Buffon. Kann er auch an der EM zeigen, dass er mit «Gigi» mehr gemeinsam hat als nur den Vornamen?

🇮🇹 Alessandro Bastoni (22, Inter Mailand)

2020/21: 41 Spiele, 4 Vorlagen

MW: 60 Mio. Euro

Der Innenverteidiger war beim italienischen Meister gesetzt. In der Nationalmannschaft sind die alten Hasen Chiellini und Bonucci weiterhin fester Bestandteil. Sollte Bastoni aber spielen dürfen, ist er einer der interessantesten Verteidiger des Turniers.

🇮🇹 Federico Chiesa (23, Juventus)

2020/21: 46 Spiele, 15 Tore, 11 Vorlagen

MW: 60 Mio. Euro​

Der Rechtsaussen war bei Juventus einer der Lichtblicke in der vergangenen Saison. Unter anderem dank seiner drei Tore in den Champions-League-Achtelfinal-Partien gegen Porto hat er sich ins Rampenlicht befördert. Nun liegen die italienischen Hoffnungen an der EM auch auf ihm.

Bild: keystone

🇮🇹 Manuel Locatelli (23, Sassuolo)

2020/21: 34 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen

MW: 35 Mio. Euro

Locatelli ist im defensiven Mittelfeld bei Italien gesetzt. Dank seiner starken Leistungen in der Serie A hat er sich auch bei Teams wie Borussia Dortmund und Juventus Turin ins Gespräch gebracht.

🇹🇷 Ozan Kabak (21, Liverpool)

2020/21: 27 Spiele

MW: 25 Mio. Euro​

Der Innenverteidiger wurde im Winter von Schalke an Liverpool ausgeliehen, um dort die durch Verletzungen entstandene Lücke zu füllen. In der Nationalmannschaft kämpft er mit Merih Demiral von Juventus um den Platz neben Söyüncü.

🇹🇷 Cengiz Ünder (23, Leicester)

2020/21: 19 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen

MW: 18 Mio. Euro



Anders als bei Leicester City bekommt der Rechtsaussen in der Nationalmannschaft viel Spielzeit. In den letzten fünf Länderspielen war er dreimal als Torschütze erfolgreich.

Bild: keystone

🇹🇷 Orkun Kökcü (20, Feyenoord)

2020/21: 31 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen

MW: 12 Mio. Euro​

Der zentrale Mittelfeldspieler konnte sich bisher nur in der holländischen Eredivisie präsentieren. Nun darf er an der EM sein Können einem grösseren Publikum zeigen.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Daniel James (23, ManUnited)

2020/21: 26 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen

MW: 18 Mio. Euro



Bei Manchester United gelang dem Linksaussen der grosse Durchbruch noch nicht. Bei Wales darf er sich aber häufiger präsentieren, er wird auch den Schweizer Verteidigern Sorgen bereiten.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Ethan Ampadu (20, Sheffield Utd)

2020/21: 29 Spiele

MW: 15 Mio. Euro



Der junge Innenverteidiger war von Chelsea an Sheffield ausgeliehen und dort lange fester Bestandteil der Defensive. An der EM will Ampadu nun den Abstieg aus der Premier League vergessen machen.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Neco Williams (20, FC Liverpool)

2020/21: 14 Spiele, 1 Vorlage

MW: 8 Mio. Euro​

Auch Williams kam beim FC Liverpool nur wenig zum Einsatz, ist in der Nationalmannschaft aber gesetzt. Der Verteidiger wird bei Wales hauptsächlich im Mittelfeld aufgestellt.

Bild: keystone

Gruppe B 🇧🇪 🇩🇰 🇷🇺 🇫🇮

🇧🇪 Jérémy Doku (19, Stade Rennes)

2020/21: 44 Spiele, 4 Tore, 8 Vorlagen

MW: 22 Mio. Euro



Der Rechtsaussen ist der einzige U24-Spieler im belgischen Kader. An der EM darf Doku in der starken belgischen Offensive mindestens auf Teileinsätze hoffen, um sein Talent aufblitzen zu lassen.

Bild: keystone

🇩🇰 Mikkel Damsgaard (20, Sampdoria)

2020/21: 37 Spiele, 2 Tore, 4 Vorlagen

MW: 13 Mio. Euro

Der Linksaussen durfte in seiner ersten Saison in der Serie A fast immer spielen und zeigte dabei ansprechende Leistungen. Nun will er sich auch in der Nationalmannschaft etablieren.

🇩🇰 Jonas Wind (22, Kopenhagen)

2020/21: 32 Spiele, 17 Tore, 8 Vorlagen

MW: 5 Mio. Euro



Der Stürmer war einer der treffsichersten Torschützen in der dänischen Liga. An der Europameisterschaft wird er die Möglichkeit bekommen, seine Leistungen gegen stärkere Gegner zu beweisen.

Bild: keystone

Gruppe C 🇳🇱 🇦🇹 🇲🇰 🇺🇦

🇳🇱 Matthijs de Ligt (21, Juventus)

2020/21: 36 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage

MW: 75 Mio. Euro​

Der Innenverteidiger ist sowohl im Klub als auch bei der Nationalmannschaft gesetzt, wenn er gesund ist. Vor der EM hat er erneut mit einer Verletzung zu kämpfen. Spielt er, ist er einer der besten jungen Verteidiger der Welt.

Bild: keystone

🇳🇱 Ryan Gravenberch (19, Ajax)

2020/21: 47 Spiele, 5 Tore, 6 Vorlagen

MW: 33 Mio. Euro



Die Niederländer reisen mit einigen sehr talentierten, jungen Spielern zur EM. Einer davon ist der Mittelfeldspieler Gravenberch, der mit seiner Übersicht sowohl offensiv als auch defensiv zu überzeugen weiss.

🇳🇱 Donyell Malen (22, PSV)

2020/21: 45 Spiele, 27 Tore, 10 Vorlagen

MW: 30 Mio. Euro

Die Zahlen des Stürmers sprechen für sich. Dennoch ist er bei Nationaltrainer Frank de Boer kein Stammspieler – zu gross die Konkurrenz. Wenn er auf dem Rasen steht, sollte man Malen im Auge haben. Die Scouts von Dortmund und Liverpool werden ebenfalls genau hinschauen.

🇳🇱 Cody Gakpo (22, PSV)

2020/21: 29 Spiele, 11 Tore, 3 Vorlagen

MW: 18 Mio. Euro



Der Linksaussen hat sein Nationalmannschaftsdebüt noch vor sich. Darf er sein Talent endlich auch in der «Elftal» zeigen?

🇳🇱 Owen Wijndal (21, Alkmaar)

2020/21: 43 Spiele, 2 Tore, 6 Vorlagen

MW: 17,5 Mio. Euro



Wijndal gehörte bei Alkmaar zum Stammpersonal. Der Linksverteidiger kann auch im Mittelfeld eingesetzt werden und könnte nach der EM zum FC Barcelona wechseln.

Bild: keystone

🇳🇱 Jurrien Timber (19, Ajax)

2020/21: 34 Spiele, 1 Tor

MW: 11 Mio. Euro



Der Innenverteidiger war in der Rückrunde der abgelaufenen Saison gesetzt. Er ist ein weiterer Spieler aus der Ajax-Schmiede, der sich nun an der EM auch für die europäischen Top-Klubs empfehlen will.

🇦🇹 Xaver Schlager (23, Wolfsburg)

2020/21: 38 Spiele, 2 Tore, 6 Vorlagen

MW: 27 Mio. Euro

Der Mittelfeldspieler fungierte beim Bundesligisten häufig als Abräumer vor der Abwehr und war ein Teil der starken Defensive. In der Nationalmannschaft wird er zeitweise auch offensiver eingesetzt. Kann er an der EM ebenfalls überzeugen?

🇦🇹 Sasa Kalajdzic (23, Stuttgart)

2020/21: 36 Spiele, 17 Tore, 6 Vorlagen

MW: 22 Mio. Euro

Der Stürmer war eine der Entdeckungen der vergangenen Bundesligasaison. Nach dem Aufstieg mit Stuttgart entwickelte er sich zu einem der treffsichersten Torjäger der Liga.

Bild: keystone

🇦🇹 Christoph Baumgartner (21, Hoffenheim)

2020/21: 41 Spiele, 9 Tore, 7 Vorlagen

MW: 22 Mio. Euro



Der offensive Mittelfeldspieler hat mit Hoffenheim eine von Aufs und Abs geprägte Saison hinter sich. Dennoch konnte Baumgartner über weite Strecken überzeugen. Nun soll er seine Kreativität auch in der Nationalmannschaft ausspielen.

🇲🇰 Eljif Elmas (21, Neapel)

2020/21: 44 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage

MW: 17 Mio. Euro

Beim Klub kommt er fast ausschliesslich zu Teilzeiteinsätzen, in der Nationalmannschaft ist er im offensiven Mittelfeld gesetzt. Elmas ist das grösste Talent im nordmazedonischen Fussball und hofft, an der EM zu überraschen.

Bild: keystone

🇺🇦 Wiktor Zyhankow (23, Kiew)

2020/21: 34 Spiele, 15 Tore, 9 Vorlagen

MW: 25 Mio. Euro



Der Rechtsaussen hat kurz vor der EM mit Wadenproblemen zu kämpfen. Sollte er nicht rechtzeitig fit werden, wäre das ganz bitter für die Ukraine. Die Hoffnungen lasten unter anderem auf dem talentierten und torgefährlichen Flügelspieler.

🇺🇦 Witalij Mykolenko (22, Kiew)

2020/21: 36 Spiele, 2 Tore, 4 Vorlagen

MW: 17 Mio. Euro



Der Linksverteidiger kommt ebenfalls von Dynamo Kiew und ist in der Nationalmannschaft bei Trainer Andrej Schewtschenko gesetzt. Gegen Barcelona und Juventus Turin durfte er bereits Champions-League-Luft schnuppern.

Gruppe D 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇭🇷 🇨🇿 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jadon Sancho (21, Dortmund)

2020/21: 38 Spiele, 16 Tore, 20 Vorlagen

MW: 100 Mio. Euro

Der Rechtsaussen brilliert mit seiner Torgefahr und seinem Auge für die Mitspieler. Beim BVB einer der besten Spieler der letzten beiden Saisons, steht Sancho vor dem Sprung in die Premier League.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden (21, Manchester City)

2020/21: 50 Spiele, 16 Tore, 10 Vorlagen

MW: 80 Mio. Euro



Der Linksaussen konnte sich diese Saison bei Manchester City etablieren und wurde von Trainer Pep Guardiola mit Lob überhäuft. Am Erreichen des Champions-League-Finals hatte er einen grossen Anteil und nun soll er sein Talent auch für die «Three Lions» aufs Feld bringen.

Bild: keystone

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mason Mount (22, Chelsea)

2020/21: 54 Spiele, 9 Tore, 9 Vorlagen

MW: 75 Mio. Euro



Der offensive Mittelfeldspieler ist vielseitig einsetzbar und durfte bei Chelsea fast jedes Spiel 90 Minuten durchspielen. Nachdem er im Final die Vorlage zum einzigen Treffer gegeben hat, darf er sich nun Champions-League-Sieger nennen. Ob da im Juli noch eine Trophäe hinzukommt?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bukayo Saka (19, Arsenal)

2020/21: 46 Spiele, 7 Tore, 10 Vorlagen

MW: 65 Mio. Euro

Der Rechtsaussen hat mit Arsenal eine enttäuschende Saison hinter sich. Doch Saka konnte mit seiner Kreativität glänzen und darf auch im Nationalteam auf Einsatzzeit hoffen. Im Kampf um den Startplatz zieht er gegen Sancho aber wohl den Kürzeren.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Declan Rice (22, West Ham)

2020/21: 35 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage

MW: 65 Mio. Euro



Der defensive Mittelfeldspieler kommt vom Überraschungsteam der letzten Premier-League-Saison. Dank seiner starken Leistungen dürfte er mit einem Wechsel von London nach Manchester belohnt werden. Bei Gareth Southgate ist er so gut wie gesetzt.

Bild: keystone

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham (17, Dortmund)

2020/21: 46 Spiele, 4 Tore, 4 Vorlagen

MW: 55 Mio. Euro

In der ersten Saison nach seinem Wechsel von Birmingham zum Bundesligisten konnte sich der Mittelfeldspieler trotz seines jungen Alters direkt etablieren. Spätestens seit der Verletzung von Axel Witsel gehörte er fest zur Stammelf. In der Nationalelf wird er nicht ganz so viel Spielzeit bekommen.

Bild: keystone

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Reece James (21, Chelsea)

2020/21: 47 Spiele, 1 Tor, 5 Vorlagen

MW: 40 Mio. Euro



England hat an dieser EM so viele Talente zu bieten wie kein anderes Team. Dazu gehört auch Champions-League-Sieger Reece James. Der Rechtsverteidiger konnte unter Thomas Tuchel überzeugen und könnte auch vom Ausfall von Trent Alexander-Arnold profitieren.

🇭🇷 Nikola Vlasic (23, ZSKA Moskau)

2020/21: 34 Spiele, 12 Tore, 6 Vorlagen

MW: 30 Mio. Euro



Der vielseitige offensive Mittelfeldspieler konnte in der russischen Liga überzeugen. Auf internationaler Bühne gelang ihm das bisher noch nicht – packt er seine Chance an der EM?

🇭🇷 Josko Gvardiol (19, Dinamo Zagreb)

2020/21: 41 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen

MW: 19 Mio. Euro



Der Mitspieler von Mario Gavranovic gehört beim kroatischen Rekordmeister zum Stammpersonal. In der Nationalmannschaft bekam er bisher nur einen Einsatz als Linksverteidiger.

🇨🇿 Adam Hlozek (18, Sparta Prag)

2020/21: 23 Spiele, 15 Tore, 9 Vorlagen

MW: 17 Mio. Euro



Bei seinem Klub konnte der Stürmer mit mehr als einer Torbeteiligung pro Spiel überzeugen. Bekommt er in der Nationalmannschaft trotz Patrik Schick die Chance, sein Können auf der grossen Bühne zu zeigen?

Bild: IMAGO / CTK Photo

Gruppe E 🇪🇸 🇸🇪 🇵🇱 🇸🇰

🇪🇸 Pedri (18, Barcelona)

2020/21: 52 Spiele, 4 Tore, 6 Vorlagen

MW: 70 Mio. Euro



Der offensive Mittelfeldspieler konnte beim FC Barcelona einen Grossteil der Spiele von Beginn an absolvieren und wusste dabei zu überzeugen. Pedri darf auch in der spanischen Nationalmannschaft auf eine wichtige Rolle hoffen.

Bild: keystone

🇪🇸 Ferran Torres (21, Manchester City)

2020/21: 36 Spiele, 13 Tore, 3 Vorlagen

MW: 50 Mio. Euro

Der Rechtsaussen war bei den «Skyblues» mehr Ergänzungsspieler als Leistungsträger. Dennoch waren sein Talent und seine Torgefahr nicht zu übersehen. An der EM wird er sich in einer grösseren Rolle zeigen dürfen.

🇪🇸 Dani Olmo (23, Leipzig)

2020/21: 46 Spiele, 7 Tore, 12 Vorlagen

MW: 45 Mio. Euro

Der offensive Mittelfeldspieler war Teil einer starken Leipziger Mannschaft und konnte auch in der Nationalelf mit zwei Toren in den letzten beiden Spielen glänzen. Der U21-Europameister von 2019 hofft nun auch bei den «Grossen» auf einen Erfolg.

🇪🇸 Unai Simon (23, Bilbao)

2020/21: 43 Spiele, 50 Gegentore

MW: 20 Mio. Euro



Ist die Zeit von David de Gea als Nationaltorhüter von Spanien bereits vorbei? Wenn man Unai Simon fragt, wird die Frage wohl klar mit «Ja» beantwortet. Seit November 2020 durfte er in sieben Spielen in Folge das Tor der «Furia Roja» hüten.

Bild: keystone

🇸🇪 Dejan Kulusevski (21, Juventus)

2020/21: 47 Spiele, 7 Tore, 7 Vorlagen

MW: 40 Mio. Euro

Der Rechtsaussen konnte sein Talent in seinem ersten Jahr in Turin immer wieder aufblitzen lassen. Für Schweden sollte er an der EM eigentlich für Tempo und Kreativität in der Offensive sorgen – nun fällt er aufgrund von Corona erst einmal aus.

🇸🇪 Alexander Isak (21, Real Sociedad)

2020/21: 34 Spiele, 17 Tore, 2 Vorlagen

MW: 40 Mio. Euro

Bei Dortmund bekam der Stürmer kaum eine Chance, doch zeigte er in der vergangenen Saison in Spanien, dass er auch auf dem höchsten Niveau mithalten kann. Kann er die Abwesenheit von Zlatan Ibrahimovic vergessen machen?

Bild: keystone

🇵🇱 Kacper Kozlowski (17, Stettin)

2020/21: 25 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen

MW: 5 Mio. Euro

Der offensive Mittelfeldspieler ist der jüngste Spieler an der EM. In der Nationalmannschaft kam er bisher zu drei Teilzeiteinsätzen. Darf er spielen, könnte er Johan Vonlanthens Rekord als jüngster EM-Torschützen aller Zeiten gefährden.

Gruppe F 🇩🇪 🇫🇷 🇵🇹 🇭🇺

🇩🇪 Kai Havertz (21, Chelsea)

2020/21: 45 Spiele, 9 Tore, 9 Vorlagen

MW: 70 Mio. Euro

Der offensive Mittelfeldspieler wurde im Champions-League-Final als einziger Torschütze zum Helden. Nationaltrainer Jogi Löw setzt seine Kreativität und Schnelligkeit hauptsächlich auf dem Flügel ein.

Bild: keystone

🇩🇪 Jamal Musiala (18, Bayern)

2020/21: 39 Spiele, 7 Tore, 1 Vorlage

MW: 38 Mio. Euro



Der offensive Mittelfeldspieler hätte auch für die Engländer spielen können, entschied sich aber für die deutsche Nationalmannschaft. Beim Rekordmeister bekam er nicht viel Einsatzzeit, doch wenn er spielte, zeigte er immer wieder, wie viel Talent in ihm steckt.

🇫🇷 Jules Koundé (22, Sevilla)

2020/21: 49 Spiele, 4 Tore, 1 Vorlage

MW: 60 Mio. Euro

Der Innenverteidiger hat sich mit seinen starken Leistungen in der spanischen LaLiga auf den Wunschzettel von Manchester United gespielt. In der Nationalmannschaft kam Koundé erst einmal zum Einsatz.

Bild: keystone

🇫🇷 Marcus Thuram (23, Gladbach)

2020/21: 40 Spiele, 11 Tore, 12 Vorlagen

MW: 35 Mio. Euro



Bei Borussia Mönchengladbach hat der Linksaussen eine am Ende enttäuschende Saison hinter sich. Dennoch konnte er in der Offensive immer wieder Akzente setzen und sowohl für sich als auch für seine Mitspieler Chancen kreieren. In der Nationalmannschaft ist er noch Ersatz.

🇵🇹 João Felix (21, Atlético Madrid)

2020/21: 40 Spiele, 10 Tore, 6 Vorlagen

MW: 80 Mio. Euro



Der vielseitige Offensivspieler gilt als eines der grössten Talente der Welt. Mit Atlético konnte er den spanischen Meistertitel feiern. In der Nationalmannschaft leidet er etwas an der grossen Konkurrenz, doch wenn er auf dem Feld steht, zieht er die Blicke der Zuschauer auf sich.

🇵🇹 Nuno Mendes (18, Sporting)

2020/21: 35 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen

MW: 40 Mio. Euro

Der Linksverteidiger war Teil der besten Defensive der Liga und konnte mit Sporting den portugiesischen Meistertitel feiern. Mendes hat unter anderem das Interesse von Napoli und Manchester City auf sich gezogen. In der Nationalmannschaft stehen seine Einsatzchancen gegenüber Raphael Guerreiro etwas tiefer.

Bild: IMAGO / ZUMA Wire

🇵🇹 Pedro Goncalves (22, Sporting)

2020/21: 37 Spiele, 23 Tore, 4 Vorlagen

MW: 22 Mio. Euro

Der Rechtsaussen wurde nicht nur portugiesischer Meister, sondern auch Torschützenkönig. An der EM könnte er vor allem als Joker eingesetzt werden und seine Torgefahr gegen müde Gegner ausspielen.

🇭🇺 Attila Szalai (23, Fenerbahce)

2020/21: 41 Spiele, 6 Tore, 2 Vorlagen

MW: 7 Mio. Euro



In einer Gruppe mit den Gewinnern der letzten drei Turniere sind die Ungarn der klare Aussenseiter. Innenverteidiger Attila Szalai wird da viel zu tun bekommen. Das gibt ihm aber auch die Chance, sich gegen Spieler zu behaupten, die zur absoluten Weltspitze gehören.

Bild: keystone

