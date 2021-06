Mit einem Jahr Verzögerung aufgrund der Coronavirus-Pandemie beginnt am Freitagabend im Olympiastadion in Rom die Fussball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei (21.00 Uhr). Der Gastgeber ist nach der verpassten WM 2018 wieder zurück auf der grossen Bühne und gehört zu den Mitfavoriten des Turniers. Herausgefordert wird der Europameister von 1968 in der Gruppe A neben der Türkei auch von der Schweiz und Wales, die am Samstag in Baku aufeinandertreffen.



Die paneuropäische EM mit 24 Nationalteams wird in elf Städten und elf Ländern durchgeführt. Die K.o.-Phase beginnt am 26. Juni mit den Achtelfinals, der Final findet am 11. Juli im Londoner Wembley statt. (abu/sda)