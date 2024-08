Dass nun der populärste Nati-Star des letzten Jahrzehnts wieder in der Heimat spielt, kann dem Schweizer Fussball nur gut tun. Nicht zuletzt freut der Transfer die Finanzchefs der Gegner: Xherdan Shaqiri wird auch in ihren Stadien dafür sorgen, dass mehr Fans kommen.

Der FC Basel machte in der Vergangenheit gute Erfahrungen damit, ehemalige Spieler nach erfolgreichen Auslands-Engagements noch einmal zu verpflichten. Was bei Alex Frei und Marco Streller klappte, soll nun auch bei Xherdan Shaqiri aufgehen. Zuletzt holte der FC Lugano mit Renato Steffen einen Nationalspieler zurück ins Land, er drückt der Liga seither seinen Stempel auf.

Was er tatsächlich noch drauf hat, wird sich weisen. Ein Marathonläufer wird aus ihm wohl nicht mehr, aber bei seinen Kurzeinsätzen an der EM sprühte er vor Spiellust.

Lang ist's her: Shaqiri feiert 2010 den Meistertitel an der Seite von Samuel Inkoom. Bild: KEYSTONE

Das ist ohne Zweifel der Transfer des Jahres in der Super League. Xherdan Shaqiri kehrt nach seiner erfolgreichen Zeit im Ausland in die Schweiz zurück. Vom Wechsel profitiert die ganze Liga.

Die Olympischen Spiele haben auch dieses Jahr viele Geschichten geschrieben. Eine ganz besondere ist diejenige der Basketballerin Brittney Griner, die innerhalb von zwei Jahren von einer russischen Gefangenen zur Olympiasiegerin wurde.

Was die US-Basketballerin Brittney Griner in den letzten zwei Jahren erlebt hat, erinnert an einen Hollywoodfilm – aber an einen, der zu viel Handlung in zu wenig Zeit zu verpacken versucht. Ihre schier unglaubliche Odyssee führte sie über ein russisches Gefängnis in den Olympiahimmel – und irgendwo dazwischen wurde sie Mutter. Aber alles der Reihe nach.