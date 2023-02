Du freust dich auf die Ski-WM in Frankreich? Hier das Programm mit allen Rennen!

Schlagen wir die Österreicher? Diese Frage stellen sich alle, die gerade gebannt auf die Alpine-Skiweltmeisterschaft in Frankreich schauen. Hier der Kalender mit allen Rennen und dem Medaillenspiegel.

Marco Odermatt, Corinne Suter und Co. sollen es noch besser machen als 2021 und dieses Jahr den Österreichern zeigen, wie man Ski fährt. In Frankreich winken je 13 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Damit du dabei den Überblick behältst, haben wir dir hier den Rennkalender in der Übersicht und ab 6. Februar dann alle Resultate:

Das Programm

So sieht das weitere Programm an der Ski-WM aus, die Zeiten für die Abfahrtstrainings findest du am Schluss:

Montag, 6. Februar: Kombination Frauen

Wendy Holdener ist die grosse Schweizer Hoffnung in der Kombination der Frauen. Bild: keystone

Ort: Méribel



Startzeiten:

1. Lauf: 11:00 Uhr

2. Lauf: 14:30 Uhr



Podium 2021:



🇺🇲 Mikaela Shiffrin 🥇 🇸🇰 Petra Vlhova 🥈 🇨🇭 Michelle Gisin 🥉

Dienstag, 7. Februar: Kombination Männer

Ort: Courchevel



Startzeiten:

1. Lauf 11:00 Uhr

2. Lauf 14:30 Uhr



Podium 2021:

🇦🇹 Marco Schwarz 🥇 🇨🇵 Alexis Pinturault 🥈 🇨🇭 Loïc Meillard 🥉

Mittwoch, 8. Februar: Super-G Frauen

Ort: Méribel



Startzeit: 11:30 Uhr



Podium 2021:

🇨🇭 Lara Gut-Behrami 🥇 🇨🇭 Corinne Suter 🥈 🇺🇲 Mikaela Shiffrin 🥉

Donnerstag, 9. Februar: Super-G Männer

Ort: Courchevel



Startzeit: 11:30 Uhr



Podium 2021:

🇦🇹 Vincent Kriechmayr 🥇 🇩🇪 Romed Baumann 🥈 🇨🇵 Alexis Pinturault 🥉

Samstag, 11. Februar: Abfahrt Frauen

Corinne Suter gewann 2021 Abfahrts-Gold. Bild: keystone

Ort: Méribel



Startzeit: 11:00 Uhr



Podium 2021:

🇨🇭 Corinne Suter 🥇 🇩🇪 Kira Weidle 🥈 🇨🇭 Lara Gut-Behrami 🥉

Sonntag, 12. Februar: Abfahrt Männer

Ort: Courchevel



Startzeit: 11:00 Uhr



Podium 2021:

🇦🇹 Vincent Kriechmayr 🥇 🇩🇪 Andreas Sander 🥈 🇨🇭 Beat Feuz 🥉

Dienstag, 14. Februar: Parallel Team

Ort: Méribel



Startzeit: 12:15 Uhr



Podium 2021:

🇸🇯 Norwegen 🥇 🇸🇪 Schweden 🥈 🇩🇪 Deutschland 🥉

Dienstag, 14. Februar: Parallel Quali Frauen

Ort: Méribel



Startzeit: 17:00 Uhr

Dienstag, 14. Februar: Parallel Quali Männer

Ort: Méribel



Startzeit: 17:00 Uhr

Mittwoch, 15. Februar: Parallel Männer

Was liegt in den Parallel-Rennen drin? Bild: www.imago

Ort: Méribel



Startzeit: 12:00 Uhr



Podium 2021:

🇨🇵 Mathieu Faivre 🥇 🇭🇷 Filip Zubcic 🥈 🇨🇭 Loïc Meillard 🥉

Mittwoch, 15. Februar: Parallel Frauen

Ort: Méribel



Startzeit: 12:00 Uhr



Podium 2021:

🇮🇹 Marta Bassino 🥇 🇦🇹 Katharina Liensberger 🥇 🇨🇵 Tessa Worley 🥉

Donnerstag, 16. Februar: Riesenslalom Frauen

Ort: Méribel



Startzeiten:

1. Lauf: 10:00 Uhr

2. Lauf: 13:30 Uhr



Podium 2021:

🇨🇭 Lara Gut-Behrami 🥇 🇺🇲 Mikaela Shiffrin 🥈 🇦🇹 Katharina Liensberger 🥉

Freitag, 17. Februar: Riesenslalom Männer

Ort: Courchevel



Startzeiten:

1. Lauf: 10:00 Uhr

2. Lauf: 13:30 Uhr



Podium 2021:

🇨🇵 Mathieu Faivre 🥇 🇮🇹 Luca De Aliprandini 🥈 🇦🇹 Marco Schwarz 🥉

Samstag, 18. Februar: Slalom Frauen

Wendy Holdener gewann in der Alpinen Kombination 2019 Gold. Bild: KEYSTONE

Ort: Méribel



Startzeiten:

1. Lauf: 10:00 Uhr

2. Lauf: 13:30 Uhr



Podium 2021:

🇦🇹 Katharina Liensberger 🥇 🇸🇰 Petra Vlhova 🥈 🇺🇲 Mikaela Shiffrin 🥉

Sonntag, 19. Februar: Salom Männer

Ort: Courchevel



Startzeiten:

1. Lauf: 10:00 Uhr

2. Lauf: 13:30 Uhr



Podium 2021:

🇸🇯 Sebastian Foss Solevaag 🥇 🇦🇹 Adrian Pertl 🥈 🇸🇯 Henrik Kristoffersen 🥉

Die Abfahrttrainings

Neben Fahrten, bei denen es die Edelmetalle Gold, Silber und Bronze zu gewinnen gibt, finden in Courchevel und Méribel auch Trainings vor der Abfahrt statt. Für Slalom, Riesenslalom und Super-G sind keine Trainings vorgesehen. Hier die Daten:

Abfahrtstraining Frauen:

1. Training: 7. Februar, 17:00 Uhr

2. Training: 9. Februar, 17:00 Uhr

3. Training: 10. Februar, 17:00 Uhr

1. Training: 8. Februar, 18:00 Uhr

2. Training: 10. Februar, 18:00 Uhr

3. Training: 11. Februar, 18:00 Uhr



Die Resultate

Im Folgenden findest du einen Überblick über den WM-Medaillenspiegel und alle Ergebnisse der Ski-WM 2023. Diese werden laufend aktualisiert, sobald neue Resultate verfügbar und Medaillen vergeben sind.

Medaillenspiegel

Verfügbar ab 6. Februar

Die Fahrerinnen

Verfügbar ab 6. Februar

Die Fahrer

Verfügbar ab 6. Februar

Die Ergebnisse nach Datum

Sobald die ersten Rennen gefahren wurden, findest du die Resultate hier.

Das Wichtigste in Kürze

Wann findet die Ski-WM 2023 statt?

Die Rennen beginnen am 6. Februar mit der Alpinen Kombination der Frauen. Das letzte Rennen ist am 19. Februar, dann fahren die Männer den Slalom. Zwischendurch finden an jedem Tag Skirennen statt, nur am 10. Februar und 13. Februar sind Ruhetage (am 10. finden allerdings Abfahrtstrainings statt).

Wo wird die Alpine SKi-WM ausgetragen?

Mikaela Shiffrin beim Parallel-Slalom in Courchevel 2017. Bild: AP/AP

Die Alpine Ski-Weltmeisterschaft findet dieses Jahr in Frankreich statt. Die Rennen werden in den beiden Skigebieten Courchevel und Méribel, etwas südlich der Schweizer Grenze in Savoyen ausgetragen.

Wer gehört dieses Jahr zu den Favoriten?

Schaut man sich die Nationenwertung des Ski-Weltcups 2022/23 an, ist der Fall einigermassen klar: Die Schweiz ist Favorit. Sogar ohne unseren besten Fahrer Marco Odermatt würden wir die Wertung vor den Österreichern anführen. Doch: An einem solchen Event kann viel passieren und die Österreicher, die Norweger, die Italiener oder auch ein überraschender Aussenseiter könnten den Schweizern in die Suppe spucken.

Wen schickt die Schweiz an die Ski-WM?

Unter anderem laut der watson-Prognose werden folgende Schweizerinnen und Schweizer an die Weltmeisterschaft fahren:

Frauen (10 Startplätze):

Andrea Ellenberger, Camille Rast, Corinne Suter, Jasmin Flury, Joana Hählen, Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin, Priska Nufer, Aline Danioth und Wendy Holdener

Andrea Ellenberger, Camille Rast, Corinne Suter, Jasmin Flury, Joana Hählen, Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin, Priska Nufer, Aline Danioth und Wendy Holdener Männer (14 Startplätze):

Gino Caviezel, Niels Hintermann, Loïc Meillard, Alexis Monney, Justin Murisier, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Gilles Roulin, Thomas Tumler, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern, Marc Rochat, Luca Aerni, Fadri Janutin.

Wer gewann an der letzten Weltmeisterschaft?

Die Österreicher waren 2021 einfach besser. Im Super-G wurde etwa Vincent Kriechmayr Weltmeister.. Bild: imago images/Shutterstock

Die Austragung 2021 in Cortina d’Ampezzo (Italien) war äusserst bitter für die Schweiz. Erzfeind Österreich gewann mit fünf zu drei Goldmedaillen vor uns die Nationenwertung, obwohl wir mit 9 zu 8 Medaillen insgesamt mehr Metall gewannen.

Vincent Kriechmayr, Mathieu Faivre und Sebastian Foss Solevag gewannen dabei je zwei Goldmedaillen bei den Männern. Bei den Frauen waren Lara Gut-Behrami und Katharina Liensberger die erfolgreichsten Fahrerinnen – ebenfalls mit je zweimal Gold.

Wie oft gibt es eine Ski-Weltmeisterschaft?

Der Weltskiverband FIS veranstaltet die Alpinen Skiweltmeisterschaften seit 1985 im Zweijahresrhythmus. Die erste fand 1931 im Berneroberland statt.