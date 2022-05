Warum die drei Final-Paarungen im Europacup gerade so gut tun

So spannend war das Aufstiegsrennen in der Challenge League noch nie

Mittwoch, 18. Mai in Sevilla: Eintracht Frankfurt – Glasgow Rangers Mittwoch, 25. Mai in Tirana: AS Roma – Feyenoord Rotterdam Samstag, 28. Mai in Paris: FC Liverpool – Real Madrid

Nun werden neue Geschichten geschrieben: Zuerst in Sevilla (Europa League, dann in Tirana (Conference League) und schliesslich im Stade de France bei Paris. Nicht nur die Fans der sechs Finalisten dürfen sich darauf freuen.

Das ist lange her und es ist auch dieser Mix aus einem grossen Hunger nach neuen Erfolgen und begeisterungsfähigen Anhängern, der diese Finals so besonders macht. Und es ist aus neutraler Sicht schön, dass es nicht immer die gleichen Mannschaften schaffen. Die Ausnahme bilden Liverpool und vor allem Real Madrid. Doch deren Aufeinandertreffen wird nicht zuletzt deshalb mit Spannung erwartet, weil sich den «Reds» die Gelegenheit bietet, sich für den verlorenen Final von 2018 zu revanchieren.

Lange her: 1980 gewinnt die Eintracht den UEFA-Cup. Trainer Friedel Rausch (vorne in blauen Trainerhosen) führt 1989 den FC Luzern zum einzigen Meistertitel.

Lange her: 1980 gewinnt die Eintracht den UEFA-Cup. Trainer Friedel Rausch (vorne in blauen Trainerhosen) führt 1989 den FC Luzern zum einzigen Meistertitel. Bild: imago

Was die Finals auch besonders macht, sind die Klubs, die sich dafür qualifiziert haben. Keine «Neureichen», sondern durchs Band sogenannte «Traditionsklubs». Natürlich: Man muss sich nichts vormachen, auch Liverpool und Real Madrid können sich ihre Topstars nur deshalb leisten, weil sie ihnen entsprechend hohe Löhne bezahlen können. Die Engländer gehören schon lange der amerikanischen Fenway Sports Group, die sich engagiert hat, um damit Geld zu machen. Auch die AS Roma ist nicht mehr in italienischem, sondern in US-Besitz.

Schon dieser Fakt alleine tut gut. Denn im letzten Jahrzehnt trafen in der Champions League im Final oft Teams aus dem gleichen Land aufeinander. Es gab die Endspiele Bayern München – Borussia Dortmund (2013), Real Madrid – Atlético Madrid (2014 und 2016), Liverpool – Tottenham (2019), Chelsea – Manchester City (2021) sowie in der Europa League FC Sevilla – Athletic Bilbao (2012). Das ist schön und gut, aber einfach nicht das Gleiche, wie wenn die Finalisten aus zwei verschiedenen Ländern kommen. Das ist der Ur-Gedanke des Europacups.

Und nun diese Woche mit diesen Ergebnissen. Sechs Teams aus sechs Ländern haben es in die Europacup-Finals geschafft: Liverpool (England), Real Madrid (Spanien), Eintracht Frankfurt (Deutschland), die Glasgow Rangers (Schottland), die AS Roma (Italien) und Feyenoord Rotterdam (Niederlande).

Nach dem Champions-League-Final zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid stehen nun auch die beiden anderen Europacup-Endspiele fest. In der Europa League trifft Eintracht Frankfurt auf die Glasgow Rangers, in der Conference League heisst das Duell AS Roma gegen Feyenoord Rotterdam.

Am Freitag beginnt der Giro d'Italia – nicht in Mailand oder Rom, sondern in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Mit am Start ist auch der 22-jährige Zürcher Mauro Schmid. Im vergangenen Jahr schaffte er mit einem Etappensieg an der Italien-Rundfahrt seinen Durchbruch.

Selbstbewusst sitzt Mauro Schmid am Montag in Dielsdorf in einer Runde mit Journalisten. Keine Spur von den erst 22 Jahren und davon, dass er erst seine zweite Saison bei den Profis bestreitet. Der Zürcher Unterländer ist einer, der weiss, was er will.