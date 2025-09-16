Jason Josephs Traum von der WM-Medaille platzte schon an der ersten Hürde. Bild: keystone

Keine Medaille für Jason Joseph – der Basler bricht Final über 110 m Hürden ab

Tag 4 an der Leichtathletik-WM in Tokio. Das sind die bisherigen Highlights.

Mehr «Sport»

100 m Hürden Männer

Für Hürdensprinter Jason Joseph ist der WM-Final über 110 m Hürden bereits vor der ersten Hürde zu Ende. Gold holt der amerikanische Topfavorit Cordell Tinch.

Der Finallauf im Video. Video: SRF

Joseph ist alles andere als ein Grossmaul, doch ist er keiner, der um den heissen Brei herumredet. Von daher machte der 26-jährige Basler keinen Hehl daraus, dass er nach Tokio gereist ist, um eine Medaille zu gewinnen. Und eine solche schien auch möglich zu sein, angesichts der bisherigen Leistungen in dieser Saison. Er egalisierte zweimal seinen Schweizer Rekord von 13,07 Sekunden und gewann in Rom zum ersten Mal ein Meeting der Diamond League. Im Halbfinal lief er 13,18 Sekunden.

Mit seiner Bestzeit hätte Joseph in Tokio eine Medaille gewonnen. Hinter dem seiner Favoritenrolle gerecht gewordenen Amerikaner Cordell Tinch (12,99) komplettierten die Jamaikaner Orlando Benett und Tyler Mason mit 13,08 respektive 13,12 Sekunden das Podest.

Der Halbfinallauf von Jason Joseph. Video: SRF

Joseph stand schon vor zwei Jahren in Budapest im WM-Final – als erster Schweizer Sprinter überhaupt. Auch damals erlebte er mit dem 7. Platz eine Enttäuschung. Diesmal war für ihn das Rennen schon vor der ersten Hürde zu Ende. Deshalb muss er weiter auf seine erste Medaille auf Weltniveau warten. Im vergangenen Jahr gewann er an der EM-Bronze, nachdem er 2023 Hallen-Europameister über 60 m Hürden geworden war.

Grosser Abwesender im Final war der Amerikaner Grant Holloway. Der Olympiasieger von Paris und Goldmedaillengewinner der vorangegangenen drei Weltmeisterschaften scheiterte in den Halbfinals.

800 m Männer

Ivan Pelizza ist über die 800 m im Vorlauf gescheitert. In seinem Heat lief der 24-Jährige auf den 5. Platz. Nur die ersten drei pro Lauf qualifizierten sich für den Halbfinal. In 1:45,65 Minuten lief der Zürcher an seiner ersten Weltmeisterschaft zweimal die ganze Stadionrunde und blieb mehr als eine Sekunde hinter seiner persönlichen Bestzeit.

Der Vorlauf von Pelizza. Video: SRF

Siebenkampf Frauen

Annik Kälin muss an der WM in Tokio auf den Siebenkampf verzichten. Nachdem die 25-jährige Bündnerin am Samstag beim Einspringen für die Qualifikation im Weitsprung starke Schmerzen im Fussgelenk verspürte hatte, unterzog sie sich einer MRI-Untersuchung. Diese ergab, dass eine Stressreaktion im Talus vorliegt, die Innen- und Aussenbänder angerissen sind, die Tibialis-posterior-Sehne gereizt und eine ausgeprägte Schwellung mit Einblutungen im Gelenk vorhanden ist. Das gab Swiss Athletics bekannt.

Kälin hatte sich Mitte August beim Meeting in Bern eine Stauchung im Fussgelenk zugezogen, weshalb sie auf die Schweizer Meisterschaften verzichtete. In der Folge hielt der Fuss jedoch den Belastungstests stand - bis zur WM. In der Qualifikation für den Weitsprung scheiterte sie mit 6,36 m.

Annik Kälin im Interview. Video: SRF

Kälin strebte in Tokio ihre erste Medaille an Weltmeisterschaften im Freien an, nachdem sie im März an der Hallen-WM Silber im Weitsprung geholt hatte. Auch im Siebenkampf gehörte sie als Olympia-Vierte zu den Medaillenkandidatinnen. Schon die WM 2023 in Budapest hatte ihr kein Glück gebracht. Damals musste sie den Siebenkampf nach zwei Disziplinen aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. (riz/sda)