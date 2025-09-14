Ditaji Kambundji kann mit ihrem Vorlauf zufrieden sein. Bild: keystone

Ditaji Kambundji steht in den Halbfinals – Out für Jakob Ingebrigtsen

An der Leichtathletik-WM in Tokyo startet Ditaji Kambundji erfolgreich und qualifiziert sich über 100 m Hürden für die nächste Runde. Das geschah bisher am zweiten Tag der Weltmeisterschaft.

Ditaji Kambundji steht in den Halbfinals

Ditaji Kambundji ist bereit für den Showdown am Montag mit Halbfinal und Final im Hürdensprint. Am Sonntag im Vorlauf über 100 m Hürden zeigte die Bernerin einen souveränen Auftritt.

Mit einem technisch sauberen, aber auch kontrolliertem Lauf erreichte die 23-Jährige in 12,59 Sekunden den achtbesten Wert. Am Montag nun soll neben einer starken Klassierung auch der Schweizer Rekord von 12,40 Sekunden fallen.

Der Vorlauf von Ditaji Kambundji. Video: SRF

Out für Jakob Ingebrigtsen

Der zweifach Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen ist in Tokio überraschend gescheitert. Der Norweger schied fünf Tage vor seinem 25. Geburtstag im Vorlauf über 1500 m aus.

Grosse Enttäuschung für Jakob Ingebrigtsen. Bild: keystone

Der Ausnahmeläufer hatte wegen einer Achillessehnenverletzung noch kein Rennen in der Freiluftsaison bestritten. In seinem Vorlauf belegte er in 3:37,84 Minuten nur Platz 8. (riz/sda)