Ski live: Riesenslalom in Adelboden mit Marco Odermatt in Ticker und TV

Liveticker

Odermatt und Co. wollen am Chuenisbärgli doch noch für ein Schweizer Highlight sorgen

Die grossen Figuren im Slalom vom Samstag waren andere. Den Sieg schnappte sich Clément Noël nach einem verrückten Ritt im Steilhang, Zweiter wurde am Chuenisbärgli der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen. Der Disziplinen-Leader Loïc Meillard fädelte schon im ersten Lauf an und verlor das rote Trikot deshalb an den Norweger Henrik Kristoffersen, der das Podest komplettierte. Tanguy Nef als Achter und Marc Rochat als Zehnter holten die Kohlen für die Schweiz aus dem Feuer.

Nun wollen Marco Odermatt, Meillard und Co. am heutigen Sonntag im Riesenslalom doch noch für ein Schweizer Highlight in Adelboden sorgen. Dass der Höhepunkt des Weltcup-Wochenendes im Berner Oberland erst am Sonntag stattfindet, liegt an der Witterung. Am gestrigen Samstag hing der Nebel wie erwartet hartnäckig auf der Strecke – heute sind die Verhältnisse besser und ermöglichen einen fairen Riesenslalom.

Ob es für einen Schweizer Podestplatz oder gar einen Sieg reicht, verfolgst du hier ab 10.30 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF. Der zweite Lauf beginnt dann um 13.30 Uhr.