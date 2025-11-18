meist klar-1°
WM 2026: Kosovo – Schweiz live – das Quali-Spiel in Ticker und TV

Die Schweiz macht bisher alles richtig – zur Pause steht es im Kosovo noch 0:0

18.11.2025, 19:0018.11.2025, 21:40
Granit Xhaka im Kosovo ausgebuht – diese Aussage ist wohl der Grund dafür

Die Tabelle

Die Schweizer U17 steht im WM-Viertelfinal – dort wartet ein echter Brocken

Das Schweizer Nationalteam will am Dienstag in Pristina den letzten Schritt zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko machen. Gegen Kosovo kann sich die Mannschaft von Trainer Murat Yakin dank des klar besseren Torverhältnisses auch eine Niederlage leisten, um Platz 1 in der Gruppe zu verteidigen. Eine Pleite mit sechs oder mehr Toren Unterschied hätte allerdings zur Folge, dass die Schweiz noch auf Platz 2 abrutscht und im März das Playoff bestreiten muss.

Im Vergleich zum letzten Spiel nimmt Murat Yakin gegen Kosovo zwei Änderungen in der Startaufstellung vor: Anstelle von Dan Ndoye und Fabian Rieder beginnen Djibril Sow und Johan Manzambi.

Für Manzambi ist es das erste Pflichtspiel, das er von Beginn an bestreitet. Der Spieler des Bundesligisten Freiburg verdiente sich seine Nomination mit starken Leistungen als Joker. Während der 20-Jährige wohl auf dem Flügel zum Einsatz kommen dürfte, wird Sow voraussichtlich im Zentrum agieren. Ruben Vargas ergänzt das Trio hinter Sturmspitze Breel Embolo.

Beim Kosovo fällt auf, dass Albian Hajdari und Leon Avdullahu nicht auf dem Matchblatt stehen. Trainer Franco Foda gibt den beiden Hoffenheim-Legionären eine Pause, da sie bei einer weiteren Gelben Karte für das erste Playoff-Spiel gesperrt wären. Dafür steht mit Fisnik Asllani der dritte Hoffenheim-Spieler in der Startaufstellung. Er bildet gemeinsam mit Vedat Muriqi den Sturm.

Die Partie im ausverkauften Fadil-Vokrri-Stadion beginnt um 20.45 Uhr. Hier bist du live im Ticker und im Stream vom SRF dabei. (nih/sda)

Letzte Ausfahrt Pristina – auf zum gemeinsamen Fest
ThePower
18.11.2025 21:31registriert März 2016
Hat irgendwie was von Freitagnachmittag im Büro: Alle stehen in der Küche rum, quatschen und warten darauf, endlich nach Hause zu können😄
Letzte Ausfahrt Pristina – auf zum gemeinsamen Fest
Kosovo empfängt die Schweiz im «Bruderduell»: Das Endspiel um die WM-Teilnahme wird die gute Beziehung der beiden Nationen nicht beeinflussen. Man ist sich näher, als man denkt.
Das erste Werbeplakat am Flughafen «Adem Jashari» sticht ins Auge. Es soll Eintreffende abholen, im wahrsten Sinne. Und zeigt ein schönes Holzhaus von Schweizer Architekten mit ihrem gut sichtbaren Internetverweis. «So läuft das, irgendwie logisch», denkt man. Kosovo gilt nicht umsonst als 27. Kanton der Schweiz. Die Deutschen grüssen ja auch aus Mallorca.
Zur Story