Das Team von Trainer Patrick Fischer geht als Aussenseiter in die Partie, weil Finnland auf 24 NHL-Spieler und ZSC-Star Mikko Lehtonen zählen kann. Ein Sieg wäre aber ein sehr grosser Schritt in Richtung Medaille.
Schafft die Schweiz im Viertelfinal die Überraschung gegen Finnland?
Das Wichtigste in Kürze:
- 30 Stunden nach der Playoff-Partie gegen Italien, die mit 3:0 gewonnen wurde, steigt das Eishockey-Nationalteam der Männer in den Viertelfinal gegen Finnland.
- Vor vier Jahren scheiterten die Schweizer in diesem Turnierstadium an den Finnen, die daraufhin in Peking Olympiasieger wurden.
- Die Partie findet wieder in der kleineren Nebenhalle auf dem Messegelände in Mailand-Rho statt. Für die Schweizer mag es von Vorteil sein, dass sie sich am Dienstag gegen Italien bereits an diese Arena gewöhnen konnten, derweil die Finnen erstmals dort antreten.
- Spielbeginn ist um 18.10 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Nati in der Aussenseiter-Rolle
Schweiz will in den Halbfinal
Spielbeginn ist um 18.10 Uhr.
