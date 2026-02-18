30 Stunden nach der Playoff-Partie gegen Italien, die mit 3:0 gewonnen wurde, steigt das Eishockey-Nationalteam der Männer in den Viertelfinal gegen Finnland. Vor vier Jahren scheiterten die Schweizer in diesem Turnierstadium an den Finnen, die daraufhin in Peking Olympiasieger wurden. Die Partie findet wieder in der kleineren Nebenhalle auf dem Messegelände in Mailand-Rho statt. Für die Schweizer mag es von Vorteil sein, dass sie sich am Dienstag gegen Italien bereits an diese Arena gewöhnen konnten, derweil die Finnen erstmals dort antreten.



Spielbeginn ist um 18.10 Uhr.