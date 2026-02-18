Schneeregen
Olympia 2026: Schweiz vs. Finnland im Hockey-Viertelfinal im Liveticker

Schafft die Schweiz im Viertelfinal die Überraschung gegen Finnland?

18.02.2026, 15:4918.02.2026, 16:15

Das Wichtigste in Kürze:

  • 30 Stunden nach der Playoff-Partie gegen Italien, die mit 3:0 gewonnen wurde, steigt das Eishockey-Nationalteam der Männer in den Viertelfinal gegen Finnland.
  • Das Team von Trainer Patrick Fischer geht als Aussenseiter in die Partie, weil Finnland auf 24 NHL-Spieler und ZSC-Star Mikko Lehtonen zählen kann. Ein Sieg wäre aber ein sehr grosser Schritt in Richtung Medaille.
  • Vor vier Jahren scheiterten die Schweizer in diesem Turnierstadium an den Finnen, die daraufhin in Peking Olympiasieger wurden.
  • Die Partie findet wieder in der kleineren Nebenhalle auf dem Messegelände in Mailand-Rho statt. Für die Schweizer mag es von Vorteil sein, dass sie sich am Dienstag gegen Italien bereits an diese Arena gewöhnen konnten, derweil die Finnen erstmals dort antreten.
  • Spielbeginn ist um 18.10 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Schweiz
Schweiz
0:0
Finnland
Finnland
Aufstellung
Nati in der Aussenseiter-Rolle
Das Team von Trainer Patrick Fischer geht als Aussenseiter in die Partie, weil Finnland auf 24 NHL-Spieler und ZSC-Star Mikko Lehtonen zählen kann. Ein Sieg wäre aber ein sehr grosser Schritt in Richtung Medaille.
Schweiz will in den Halbfinal
30 Stunden nach der Playoff-Partie gegen Italien, die mit 3:0 gewonnen wurde, steigt das Eishockey-Nationalteam der Männer in den Viertelfinal gegen Finnland. Vor vier Jahren scheiterten die Schweizer in diesem Turnierstadium an den Finnen, die daraufhin in Peking Olympiasieger wurden. Die Partie findet wieder in der kleineren Nebenhalle auf dem Messegelände in Mailand-Rho statt. Für die Schweizer mag es von Vorteil sein, dass sie sich am Dienstag gegen Italien bereits an diese Arena gewöhnen konnten, derweil die Finnen erstmals dort antreten.

Spielbeginn ist um 18.10 Uhr.
