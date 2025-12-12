Liveticker
Erstes Speed-Rennen der Frauen: Überraschen die Schweizerinnen trotz Verletzungspech?
Die Startliste:
1. Nina Ortlieb (AUT)
2. Malorie Blanc (SUI)
3. Nicol Delago (ITA)
4. Kira Weidle-Winkelmann (GER)
5. Ariana Rädler (AUT)
6. Ilka Stuhec (SLO)
7. Ester Ledecka (CZE)
8. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
9. Jasmine Flury (SUI)
10. Laura Pirovano (ITA)
11. Breezy Johnson (USA)
12. Cornelia Hütter (AUT)
13. Emma Aicher (GER)
14. Mirjam Puchner (AUT)
15. Sofia Goggia (ITA)
16. Lindsey Vonn (USA)
17. Jacqueline Wiles (USA)
18. Laura Gauche (FRA)
19. Marte Monsen (NOR)
20. Nadia Delago (ITA)
21. Janine Schmitt (SUI)
Weitere Schweizerinnen am Start:
24. Priska Ming-Nufer
29. Delia Durrer
30. Jasmina Suter
33. Stefanie Grob
46. Stephanie Jenal
50. Joana Hählen
- In St. Moritz findet am Freitag die erste von zwei geplanten Abfahrten statt. Für die Frauen ist das erste Speed-Rennen der Saison. Im Schweizer Team fehlen gleich drei erfahrene Athletinnen: Nach Lara Gut-Behrami und Corinne Suter hat sich am Donnerstag auch Michelle Gisin schwer verletzt.
- Dagegen ist Jasmine Flury nach langer Pause wieder am Start. Die Abfahrtsweltmeisterin von 2023 bestreitet auf der Piste Corviglia ihr erstes Rennen seit gut 22 Monaten. Dabei kann die Bündnerin auf grosse Unterstützung der Heimfans zählen. Der Start erfolgt um 10.15 Uhr. (riz/sda)
Mehr Ski-Geschichten: