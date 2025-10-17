wechselnd bewölkt10°
Eishockey National League live: Alle Spiele vom Freitagabend im Ticker

ZSC und Zug im Krisenduell, SCB empfängt Lausanne – hier geht's zu allen Tickern

17.10.2025, 19:00

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

Ambri im Ausnahmezustand – aber was ist denn nun mit Christian Dubé?
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Die Tabelle

Sechs Spiele stehen am Freitagabend auf dem Programm der National League. Unter anderem treffen die beiden kriselnden Klubs aus Zürich und Zug aufeinander. Sowohl die siebtplatzierten ZSC Lions als auch die einen Rang höher klassierten Innerschweizer haben die letzten beiden Partien verloren und spielen bisher unter ihren Möglichkeiten.

Noch deutlich schlechter steht aber unter anderem der SC Bern da, nach zwei Siegen aus den letzten drei Spielen bekommt es das Team vom neuen Trainer Heinz Ehlers mit dem HC Lausanne zu tun. Die Waadtländer haben zuletzt viermal in Serie verloren und sind auf den dritten Platz abgerutscht. Überholt wurden sie von den SC Rapperswil-Jona Lakers, die auswärts auf den EHC Biel treffen.

Weiterhin treffen der in 14 Spielen erst einmal siegreiche HC Ajoie auf den EHC Kloten, empfängt Fribourg-Gottéron Genf-Servette und trifft Ambri auf die SCL Tigers. Alle Spiele findest du hier ab 19.45 Uhr im Liveticker.

Meier und Hischier führen Devils zum Sieg – Fiala trifft bei nächster Niederlage
Mehr Eishockey:
Auf Facebook teilenAuf X teilen
