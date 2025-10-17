ZSC und Zug im Krisenduell, SCB empfängt Lausanne – hier geht's zu allen Tickern

Sechs Spiele stehen am Freitagabend auf dem Programm der National League. Unter anderem treffen die beiden kriselnden Klubs aus Zürich und Zug aufeinander. Sowohl die siebtplatzierten ZSC Lions als auch die einen Rang höher klassierten Innerschweizer haben die letzten beiden Partien verloren und spielen bisher unter ihren Möglichkeiten.

Noch deutlich schlechter steht aber unter anderem der SC Bern da, nach zwei Siegen aus den letzten drei Spielen bekommt es das Team vom neuen Trainer Heinz Ehlers mit dem HC Lausanne zu tun. Die Waadtländer haben zuletzt viermal in Serie verloren und sind auf den dritten Platz abgerutscht. Überholt wurden sie von den SC Rapperswil-Jona Lakers, die auswärts auf den EHC Biel treffen.

Weiterhin treffen der in 14 Spielen erst einmal siegreiche HC Ajoie auf den EHC Kloten, empfängt Fribourg-Gottéron Genf-Servette und trifft Ambri auf die SCL Tigers. Alle Spiele findest du hier ab 19.45 Uhr im Liveticker.