Murat Yakin gibt am Freitagmorgen das Schweizer EM-Kader bekannt. Ab 11.00 Uhr tritt der Nationaltrainer im olympischen Museum in Lausanne vor die Medien, um seine Wahl zu verkünden.



Das offizielle Aufgebot müssen die EM-Teilnehmer erst am 7. Juni der UEFA übermitteln. Das erste Trainingscamp der Schweizer Nationalmannschaft im Vorfeld des Turniers in Deutschland beginnt am 27. Mai in St. Gallen. Das erste Vorrundenspiel bestreiten Granit Xhaka und Co. am 15. Juni in Köln gegen Ungarn. (abu/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp