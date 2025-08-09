Liveticker

Aufsteiger Thun könnte Premiere gelingen – Luzern hat was dagegen

Der FC Thun hat nach dem Aufstieg in die Super League gleich seine ersten beiden Spiele gewonnen. Sowohl der FC Lugano als auch Lausanne-Sport wurden jeweils 2:1 bezwungen – die Berner Oberländer sorgten also gleich für zwei Überraschungen gegen Teams, welche die letzte Saison in den Top-5 abgeschlossen hatten.

Nun tritt das Team von Trainer Mauro Lustrinelli um 20.30 Uhr in Luzern an und könnte als erster Aufsteiger mit drei Siegen in Serie in die Saison starten. Die Luzerner stehen nach den Spielen gegen GC (3:2) und den FC Zürich (1:1) bei vier Punkten.

Hier verfolgst du das Spiel im Liveticker und im Stream vom SRF. (nih)