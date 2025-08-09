sonnig30°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League live: FC Luzern – FC Thun in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Aufsteiger Thun könnte Premiere gelingen – Luzern hat was dagegen

09.08.2025, 19:20
Mehr «Sport»

Der FC Thun hat nach dem Aufstieg in die Super League gleich seine ersten beiden Spiele gewonnen. Sowohl der FC Lugano als auch Lausanne-Sport wurden jeweils 2:1 bezwungen – die Berner Oberländer sorgten also gleich für zwei Überraschungen gegen Teams, welche die letzte Saison in den Top-5 abgeschlossen hatten.

Nun tritt das Team von Trainer Mauro Lustrinelli um 20.30 Uhr in Luzern an und könnte als erster Aufsteiger mit drei Siegen in Serie in die Saison starten. Die Luzerner stehen nach den Spielen gegen GC (3:2) und den FC Zürich (1:1) bei vier Punkten.

Hier verfolgst du das Spiel im Liveticker und im Stream vom SRF. (nih)

Liveticker
FCSG schiesst Winterthur ab und setzt starken Saisonstart fort
Bericht aus dem Tessin: Urs Fischer könnte bald in die Super League zurückkehren
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 12 überraschendsten Fussball-Meister
1 / 15
Die 12 überraschendsten Fussball-Meister
Leicester City, 2015/2016: Die wohl grösste Sportsensation aller Zeiten. Leicester – vor der Saison mit einer Meisterquote von 5000:1 (gleiche Quote wie dass der heisseste Tag des Jahres auf Weihnachten fällt) – wird englischer Meister. Riyad Mahrez und Jamie Vardy sind die grossen Figuren beim Märchen, Gökhan Inler spielt als Tribünengast eine Nebenrolle. Drei Runden vor Schluss ist der Titel gesichert. Unfassbar. ... Mehr lesen
quelle: x01095 / craig brough
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der Song zum Zoll-Drama
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
US-Regierung will Verwirrung um Zölle auf Goldbarren beenden
3
34 krass sexistische Werbungen, die tatsächlich mal gedruckt wurden
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Meistkommentiert
1
Newcastle bezahlt 40 Millionen für Schär-Konkurrenten +++ Spielt Bayern-Star bald mit CR7?
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
4
Zum internationalen Tag der Katze gibt es ....🐈‍⬛
5
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
Meistgeteilt
1
Selenskyj erteilt Trumps Plänen eine Abfuhr ++ Gipfeltreffen am Freitag
2
Auch wegen F-35-Jets: Viola Amherd holte sich bei Anwälten für 2,5 Millionen Franken Hilfe
3
Demokraten in US-Bundesstaat Texas lassen Frist verstreichen
4
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
5
Nächster Schlag für die Schweiz: US-Zölle gelten jetzt auch für Goldbarren
Vonn bereitet sich mit Svindal auf Olympia vor: «Sein Wissen ist unübertroffen»
Ski-Star Lindsey Vonn setzt in der Vorbereitung auf die Olympia-Saison auf prominente Unterstützung. Die Amerikanerin hat den norwegischen Ex-Skirennfahrer Aksel Svindal in ihr Trainerteam aufgenommen.
Sie freue sich «riesig auf die bevorstehende Reise», schrieb die 40-Jährige bei Instagram. Schon lange pflege sie mit Svindal eine «tolle Freundschaft mit grossem gegenseitigem Respekt». Die US-Amerikanerin erhofft sich strategische und ausrüstungstechnische Vorteile: «Aksels Wissen in diesem Bereich ist unübertroffen. Ihn in meinem Team zu haben, während wir uns auf die Olympischen Spiele in Cortina vorbereiten, ist ein riesiger Boost.»
Zur Story