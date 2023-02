Ski-WM: Der Team-Wettkampf in Méribel live und im Stream

Nach dem Gold-Double durch Jasmine Flury und Marco Odermatt in den WM-Abfahrten vom Wochenende steht am Dienstag in Méribel der Team-Wettkampf auf dem Programm (Start 12.15 Uhr). Die von Wendy Holdener angeführte Schweizer Equipe gehört trotz Abwesenheit von weiteren Stars wie Lara Gut-Behrami, Marco Odermatt und Loïc Meillard zu den Mitfavoriten. Vor zwei Jahren an der WM in Cortina d'Ampezzo fehlten den Schweizern nur wenige Hundertstel zum Gewinn der Bronzemedaille, 2019 in Are gab es Gold. Zum Auftakt trifft die Schweiz im Achtelfinal auf Lettland. (sda)