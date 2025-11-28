Liveticker
Doppelt Odermatt in Copper Mountain im Riesenslalom gleich nach?
Das Wichtigste in Kürze:
- Marco Odermatt strebt am Freitag beim Riesenslalom in Copper Mountain den zweiten Sieg innerhalb von 24 Stunden an.
- Der Nidwaldner gewann am Donnerstag bereits den Super-G. Zudem war er beim Saisonauftakt in Sölden siegreich.
- Hinter dem Schweizer Teamleader liebäugelt Loïc Meillard mit dem ersten Podestplatz der Saison. Der Edeltechniker kam in den bisherigen Rennen noch nicht richtig auf Touren und blieb hinter den Erwartungen zurück. Mit Thomas Tumler hat die Schweiz einen weiteren Podestkandidaten am Start.
- Der 1. Lauf startet um 18.00 Uhr Schweizer Zeit, die Entscheidung fällt ab 21.00 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Die Startliste
1 Stefan Brennsteiner AUT
2 Zan Kranjec SLO
3 Thomas Tumler SUI
4 Henrik Kristoffersen NOR
5 Loic Meillard SUI
6 Marco Odermatt SUI
7 Lucas Pinheiro Braathen BRA
8 Marco Schwarz AUT
9 Timon Haugan NOR
10 Filip Zubcic CRO
11 River Radamus USA
12 Thibaut Favrot FRA
13 Raphael Haaser AUT
14 Atle Lie McGrath NOR
15 Luca DeAliprandini ITA
16 Patrick Feurstein AUT
17 Leo Anguenot FRA
18 Joan Verdu ANDO
19 Anton Grammel GER
20 Sam Maes BEL
22 Luca Aerni SUI
35 Lenz Haechler SUI
49 Fadri Janutin SUI
54 Livio Simonet SUI
55 Sandro Zurbruegg SUI