Conference League: Die Playoff-Rückspiele von Lausanne und Servette live

Lausanne muss die Monster-Aufgabe Besiktas auswärts lösen

28.08.2025, 17:55
Das Wichtigste in Kürze:

  • Mit den Young Boys, Servette und Lausanne kämpfen am Donnerstagabend drei Schweizer Klubs im Playoff um den Einzug in die Ligaphase des Europacups.
  • In der Conference-League-Qualifikation sehen sich Servette und Lausanne mit schweren Aufgaben konfrontiert. Nach dem 1:1 in der Fremde müssen die Genfer vor Heimpublikum gegen Schachtar Donezk gewinnen.
  • Gleiches gilt nach demselben Resultat für die Waadtländer, die den Coup auswärts in Istanbul gegen Besiktas schaffen wollen.
  • Das Spiel zwischen Besiktas und Lausanne beginnt um 19 Uhr. Die Partie zwischen Servette und Schachtar wird um 21 Uhr angepfiffen. Mit watson bist du bei beiden Spielen live dabei.
Gute Ausgangslagen für YB und Servette – Lausanne steht vor Herkulesaufgabe
«Die Statistik spricht für uns»: FCB-Sportchef Stucki enttäuscht nach Kopenhagen-Pleite
Wenige Minuten nach dem Ausscheiden in Kopenhagen stellt sich auch Daniel Stucki den Fragen der Journalisten. Der FCB-Sportchef sieht vor allem einen Grund, warum es mit dem Erreichen der Königsklasse nicht geklappt hat.
Daniel Stucki, das erste Saisonziel wurde knapp verpasst. Was bleibt von diesen zwei Champions-League-Playoff-Spielen gegen Kopenhagen hängen?
Daniel Stucki: Die Enttäuschung ist gross. Wir haben eine grosse Chance verpasst. Aber wir haben heute ein tolles Spiel gemacht. Die Statistik spricht für uns. Wir hatten mehr Schüsse, mehr Ballbesitz und haben gut gespielt. Kopenhagen hat eine Chance und macht die mit Andreas Cornelius gleich. Uns hat dagegen ein bisschen die Effizienz gefehlt. Ausserdem hatte Kopenhagen auch einen sehr guten Goalie.
Zur Story