Eishockey Playoffs live: SC Bern – Fribourg-Gottéron in Ticker und TV

Kann der SCB das Playoff-Aus gegen Fribourg vorerst abwenden?

Nach Davos, das sich gegen Zug durchgesetzt hat, und den ZSC Lions, die Kloten keine Chance liessen, hat Fribourg-Gottéron am Samstagabend die Chance, als drittes Team in die Playoff-Halbfinals der National League einzuziehen. Die Freiburger, in der Qualifikation nur Sechste, führen in der Viertelfinal-Serie gegen den Dritten SC Bern mit 3:1 Siegen.

Die Berner müssen zu Hause versuchen, das Ausscheiden abzuwenden, ehe sie noch zwei weitere Male gewinnen müssten. Spielbeginn ist um 20.00 Uhr.

Das Spiel verfolgst du hier im Liveticker und im Stream von TV24. (nih/sda)

