Schweiz gegen Norwegen in Sion – die Nati spielt gegen den Nations-League-Abstieg

Die Schweiz befindet sich derzeit auf dem letzten Platz ihrer Gruppe. Mit einem Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied gegen Norwegen wäre die Nati sicher Dritte und würde den direkten Abstieg verhindern.



Bei einem knapperen Sieg müsste die Schweiz auf Schützenhilfe von Frankreich, für das es um nichts mehr geht, in Island hoffen. Punktet Island, bliebe die Schweiz in diesem Fall Letzter. Verliert Island jedoch und gewinnt die Schweiz mit mindestens drei Toren Unterschied, würde die Nati gar noch auf Platz 2 rücken und damit den Ligaerhalt sichern.



Gewinnt die Schweiz nicht, ist sie in jedem Fall direkt abgestiegen.