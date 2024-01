Ski live: Riesenslalom in Schladming mit Marco Odermatt in Ticker und TV

Liveticker

Letztes Jahr gabs einen Schweizer Doppelsieg – und jetzt fährt in Schladming auch Odi mit

Der Riesenslalom in Schladming wurde in der vergangenen Saison zur Beute von Loïc Meillard. Der Neuenburger setzte sich unter dem Flutlicht in der Steiermark vor seinem Landsmann Gino Caviezel durch. Die Schweizer feierten im Nachbarland also einen Doppelsieg – obwohl Marco Odermatt verletzt fehlte. Heute fährt auch der 26-jährige Nidwaldner mit, wodurch ein erneuter Schweizer Erfolg keine grosse Überraschung wäre.

Odermatt gewann in der laufenden Saison alle vier bisher ausgetragenen Riesenslaloms und gilt auch in Schladming als Favorit. Meillard und Caviezel kamen in dieser Saison hingegen noch nicht so richtig auf Touren. Im Falle von Meillard liege das unter anderem daran, dass er manchmal zu viel überlege, wie er im Interview erzählt.

Ob Meillard am Ort seines letzten Weltcupsiegs zu seiner Topform findet oder Odermatt sich auch im fünften Riesenslalom der Saison den Sieg krallt, verfolgst du hier ab 17.45 Uhr im Liveticker und im Stream. Der 2. Lauf ist für 20.45 Uhr angesetzt.

Startliste

1 Filip Zubcic

2 Alexander Schmid

3 Gino Caviezel

4 Marco Odermatt

5 Zan Kranjec

6 Loïc Meillard

7 Henrik Kristoffersen

8 Manuel Feller

9 Stefan Brennsteiner

10 Rasmus Windingstad

11 Joan Verdu

12 Atle McGrath

13 River Radamus

14 Filippo Della Vite

15 Alexander Steen Olsen

16 Thomas Tumler

17 Luca De Aliprandini

18 Giovanni Borsotti

19 Raphael Haaser

20 Tommy Ford

Die weiteren Schweizer:

26 Justin Murisier

30 Livio Simonet

34 Marco Fischbacher

35 Josua Mettler

44 Fadri Janutin

47 Sandro Zurbrügg

51 Semyel Bissig​

(nih)