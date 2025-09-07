Liveticker

Deutschland steht in der WM-Quali unter Druck – blamiert es sich auch gegen Nordirland?

Nach der Niederlage zum Auftakt der WM-Qualifikation in der Slowakei steht Deutschland bereits unter Druck. Eine weitere Blamage kann sich das Team von Julian Nagelsmann nicht erlauben, da die Quali für das Turnier im Sommer 2026 lediglich sechs Spiele lang dauert und nur der Gruppenerste definitiv für die WM qualifiziert ist.

Am heutigen Sonntagabend treffen die Deutschen auf Nordirland, das zum Auftakt 3:1 in Luxemburg gewonnen hatte. Bereits in der EM-Qualifikation 2019 trafen die beiden aufeinander, damals setzte sich Deutschland 2:0 und 6:1 durch.

Das Spiel in Köln siehst du hier im Liveticker und im Stream von RTL. (nih)