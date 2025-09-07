sonnig20°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

WM-Qualifikation live: Deutschland gegen Nordirland in Ticker und TV

Liveticker

Deutschland steht in der WM-Quali unter Druck – blamiert es sich auch gegen Nordirland?

07.09.2025, 19:45
Mehr «Sport»

Nach der Niederlage zum Auftakt der WM-Qualifikation in der Slowakei steht Deutschland bereits unter Druck. Eine weitere Blamage kann sich das Team von Julian Nagelsmann nicht erlauben, da die Quali für das Turnier im Sommer 2026 lediglich sechs Spiele lang dauert und nur der Gruppenerste definitiv für die WM qualifiziert ist.

Am heutigen Sonntagabend treffen die Deutschen auf Nordirland, das zum Auftakt 3:1 in Luxemburg gewonnen hatte. Bereits in der EM-Qualifikation 2019 trafen die beiden aufeinander, damals setzte sich Deutschland 2:0 und 6:1 durch.

Das Spiel in Köln siehst du hier im Liveticker und im Stream von RTL. (nih)

«Ich zerlege niemanden im TV, das mache ich intern»: Deutschland bangt um die WM-Quali
England tut sich gegen Andorra erneut schwer +++ Portugal-Saudis schiessen Armenien ab
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 35
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
3
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
4
Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz
5
Galaxus stoppt Lieferungen am selben Tag per Ende September
Meistkommentiert
1
YB verleiht Lewin Blum nach Belgien +++ Grace Geyoro doch nicht teuerste Fussballerin
2
«Beim Eigenmietwert geht es auch um das Prinzip Fairness»
3
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
4
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
5
Ambri-Piotta holt Formenton nach Freispruch zurück +++ Rochette bleibt in Lausanne
Meistgeteilt
1
Schwerste russische Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn +++ Regierungsgebäude getroffen
2
Drohne trifft Flughafen in Israel ++ Dänemark prüft Evakuierung von Gaza-Patienten
3
Wie und wann die KI die Macht übernehmen kann – und unsere Optionen
4
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
5
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
England tut sich gegen Andorra erneut schwer +++ Portugal-Saudis schiessen Armenien ab
Portugal startet mit einem souveränen Erfolg in die WM-Qualifikation. In Armenien gewinnt der Nations-League-Sieger um Doppeltorschütze Cristiano Ronaldo mit 5:0.
Zur Story