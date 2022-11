WM in Katar im Stream und Liveticker: Serbien trifft auf Kamerun

Leo und Anna im Duell – So anstrengend sind Pamela Reifs Workouts wirklich

Diese 7 Nachhaltigkeits-Sünden nerven uns am meisten – wie sieht es bei dir aus?

So feiert die Ski-Welt den ersten Slalom-Sieg von Wendy Holdener

Heiko Vogel wird FCB-Sportchef +++ Mauro Caviezel reist nach Sturz in die Schweiz zurück

Was machen die Schweizer Gruppengegner? Serbien trifft auf Kamerun

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Fussball-WM 2022 in Katar

Ukraine meldet Fortschritte bei Stromversorgung in Cherson +++ Kreml wirft EU Hass vor

Sektenboss Ivo Sasek träumt von einer Diktatur – und wird in diesem Video enttarnt

So reich sind die Reichsten des Landes – und diesen Bruchteil besitzt ein 0815-Schweizer

Davos – das Hockey-Glücksrad mit dem offensiven Ketchup-Prinzip

Davos hat bloss drei der letzten neun Partien gewonnen. Aber der Penalty-Triumph in Bern (3:2) und der Fleiss- und Arbeits-Sieg gegen die Lakers (2:1) haben wieder einmal gezeigt: Der HCD ist ein Hockey-Wanderzirkus und garantiert Unterhaltungswert auf höchstem Niveau wie «Holiday on Ice». Und führt uns wie kein anderes Team vor Augen, wie sehr Hockey halt auch ein Glücksspiel ist.

Davos kann nicht Penalty. Definitiv. Keine polemische Behauptung. Zum Saisonauftakt verliert der HCD dreimal hintereinander in der Penalty-Entscheidung. 2:3 in Genf, 3:4 gegen Lausanne und 3:4 in Ambri. Von 15 Penaltys können die Davoser gerade mal zwei durch Leon Bristedt verwerten.