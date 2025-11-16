Liveticker
Machen es die Schweizer Männer im Levi-Slalom besser als die Frauen?
- Im finnischen Levi beginnt die neue Weltcup-Saison der Slalomfahrer. Um 10.00 Uhr (1. Lauf) und um 13.00 Uhr (2. Lauf) kämpfen sie um den Sieg.
- Aus Schweizer Sicht steht Loïc Meillard im Fokus. Der Walliser tritt als amtierender Weltmeister an.
- Gespannt sein darf man darauf, wie sich Daniel Yule und Ramon Zenhäusern auf ihrem Weg zurück an die Weltspitze schlagen.
Die Startliste im 1. Lauf
1 Loïc Meillard SUI
2 Atle Lie McGrath NOR
3 Timon Haugan NOR
4 Lucas Pinheiro Braathen BRA
5 Fabio Gstrein AUT
6 Clément Noël FRA
7 Henrik Kristoffersen NOR
8 Linus Strasser GER
9 Dave Ryding GBR
10 Tanguy Nef SUI
11 Albert Popov BUL
12 Manuel Feller AUT
13 Steven Amiez FRA
14 Samuel Kolega CRO
15 Daniel Yule SUI
Die weiteren Schweizer:
30 Luca Aerni
35 Ramon Zenhäusern
37 Marc Rochat
64 Matthias Iten
(ram/sda)