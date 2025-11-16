Nebel
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Ski live: Slalom von Levi mit Meillard, Yule im SRF-Stream + Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Machen es die Schweizer Männer im Levi-Slalom besser als die Frauen?

16.11.2025, 07:17
  • Im finnischen Levi beginnt die neue Weltcup-Saison der Slalomfahrer. Um 10.00 Uhr (1. Lauf) und um 13.00 Uhr (2. Lauf) kämpfen sie um den Sieg.
  • Aus Schweizer Sicht steht Loïc Meillard im Fokus. Der Walliser tritt als amtierender Weltmeister an.
  • Gespannt sein darf man darauf, wie sich Daniel Yule und Ramon Zenhäusern auf ihrem Weg zurück an die Weltspitze schlagen.

Die Startliste im 1. Lauf

1 Loïc Meillard SUI
2 Atle Lie McGrath NOR
3 Timon Haugan NOR
4 Lucas Pinheiro Braathen BRA
5 Fabio Gstrein AUT
6 Clément Noël FRA
7 Henrik Kristoffersen NOR
8 Linus Strasser GER
9 Dave Ryding GBR
10 Tanguy Nef SUI
11 Albert Popov BUL
12 Manuel Feller AUT
13 Steven Amiez FRA
14 Samuel Kolega CRO
15 Daniel Yule SUI

Die weiteren Schweizer:
30 Luca Aerni
35 Ramon Zenhäusern
37 Marc Rochat
64 Matthias Iten​

(ram/sda)

Das Frauen-Rennen vom Samstag:

Shiffrin gewinnt in Levi überlegen – Schweizer Trio ohne Stich
Mehr vom Ski-Weltcup:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten 100 Skifahrer aller Zeiten
1 / 21
Die besten 100 Skifahrer aller Zeiten

Plätze 100 bis 91: 100. Reinfried Herbst (Österreich), 99. Harti Weirather (Österreich), 98. Egon Zimmermann (Österreich), 97. Roland Collombin (Schweiz, Bild), 96. Manuel Feller (Österreich), 95. Tommy Moe (USA), 94. Giorgio Rocca (Italien), 93. Anton Seelos (Österreich), 92. Mathieu Faivre (Frankreich), 91. Thomas Sykora (Österreich).

 ... Mehr lesen
quelle: keystone / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schweizer Männer in ländlichen Regionen haben schlechtere Spermien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
Die Schweiz dominiert an der Heim-Käse-WM – dieser hat gewonnen
4
DNA-Analyse weist Kallmann-Syndrom bei Adolf Hitler nach
5
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Die Geschichte von Leela, die in der Bhagwan-Sekte als Mädchen missbraucht wurde
2
Zoll-Deal mit den USA: Die Schweizer Wirtschaft ist stärker als Trump
3
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
4
Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative
5
Studie zeigt: Frauen verlieren bei Scheidung 38 Prozent des Einkommens
Meistgeteilt
1
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
2
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
3
Traumfinal Alcaraz – Sinner +++ Hediger bleibt bis Ende Jahr FCZ-Trainer
4
In 9 Spielen wird Doug Gilmour zur Rappi-Ikone – das erste ist legendär
5
«Falscher Weg»: Kritik am Abschuss zweier Wolfsrudel in Graubünden
Ein Highlight-Spieler für Deutschland – das ist Köln-Sensation Said El Mala
Deutschlands Nationaltrainer Julian Nagelsmann sorgte mit der Nominierung von Said El Mala (19) für Diskussionen. Kölns fleissiger Aussenstürmer spielte noch vor einem halben Jahr in der 3. Liga – und selbst sein eigener Trainer kritisiert ihn deutlich.
Deutschland diskutiert gerade über Said El Mala. Hat der 19-jährige Shootingstar die Nominierung fürs Nationalteam verdient oder reichen zehn Bundesliga-Spiele dafür nicht?
Zur Story