Aebischer ersetzt gegen Schweden den verletzten Freuler – die Aufstellungen sind da
- In der WM-Qualifikation steht für die Schweizer Nationalmannschaft das vorletzte Gruppenspiel bevor.
- Um 20.45 Uhr empfängt das Team von Trainer Murat Yakin Schweden. Holt die Nati in Genf mehr Punkte als der Kosovo beim Parallelspiel in Ljubljana, hat sie das Ticket für die WM 2026 bereits sicher.
- Offen war bis zuletzt, wer die Position des verletzten Remo Freulers im Mittelfeld einnimmt. Yakin entschied sich für Michel Aebischer.
Die Schweizer Startelf:
Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Rieder, Xhaka; Ndoye, Embolo, Vargas.
