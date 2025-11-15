bedeckt13°
Schweiz – Schweden live im SRF Stream und im Liveticker aus Genf

SRF 2 - HD - Live

Aebischer ersetzt gegen Schweden den verletzten Freuler – die Aufstellungen sind da

15.11.2025, 18:4615.11.2025, 19:25
  • In der WM-Qualifikation steht für die Schweizer Nationalmannschaft das vorletzte Gruppenspiel bevor.
  • Um 20.45 Uhr empfängt das Team von Trainer Murat Yakin Schweden. Holt die Nati in Genf mehr Punkte als der Kosovo beim Parallelspiel in Ljubljana, hat sie das Ticket für die WM 2026 bereits sicher.
  • Offen war bis zuletzt, wer die Position des verletzten Remo Freulers im Mittelfeld einnimmt. Yakin entschied sich für Michel Aebischer.

Die Schweizer Startelf:

Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Rieder, Xhaka; Ndoye, Embolo, Vargas.

Die Schweizer Startelf gegen Schweden am 15. November 2025
grafik: uefa

(ram/sda)

Die Spiele vom Freitag:

Woltemade erlöst Deutschland in Luxemburg – Niederlande lassen Tür für Polen minim offen
Mehr Fussball:
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 32
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Kroatien: 7. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Halbfinal)
Grösster WM-Erfolg: Vizeweltmeister (2018)
quelle: keystone / antonio bat
