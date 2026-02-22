wechselnd bewölkt
Olympia live im SRF Stream: Curling-Final der Frauen Schweiz – Schweden

Die Schweizer Curlerinnen schiessen und wischen gegen Schweden um Gold

22.02.2026, 10:1522.02.2026, 10:15
Gold oder Silber?
Selina Witschonke, Carole Howald, Alina Pätz und Skip Silvana Tirinzoni kämpfen ab 11.05 Uhr gegen Schweden. Die erste Medaille eines Schweizer Frauenteams bei Olympia seit 2006 haben sie bereits auf sicher – Gold wäre es das erste.
Optimismus im Schweizer Lager
Nach dem souveränen Auftritt im Halbfinal gegen die USA ist die Zuversicht beim Schweizer Quartett gross. Der Gegner ist mit den Schwedinnen von Anna Hasselborg eine grosse Nummer, aber die Schweizerinnen müssen sich vor niemandem verstecken.

Vier Mal waren sie in den letzten sieben Jahren und mit Tirinzoni als Nummer 3 und Alina Pätz als Schlussspielerin Weltmeisterinnen, in den vergangenen beiden Jahren unterlagen sie im Final jeweils Kanada. «Einfach nochmal so spielen wie am Freitagabend, dann kommt es gut», so lautet der Tenor.
Nächste Schweizer Olympiamedaille: Curlerinnen fegen die USA vom Eis und stehen im Final
Schweden beginnt mit Vorteil
Die Schwedinnen verfügen dank der besten Bilanz in der Round Robin über das Recht des letzten Steins. Das hatten aber im Halbfinal gegen die Schweiz auch die Amerikanerinnen.

«Ich bin auch so zuversichtlich», betont Tirinzoni. Wir hatten eine sehr, sehr gute Saison, und wenn wir so spielen wie viele Spiele in dieser Saison, haben wir eine sehr gute Chance.»
Curling fasziniert bei Olympia – dabei widerstrebt das lange Spiel dem Zeitgeist
Mehr von Olympia:
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 99
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Livio Wenger ist untröstlich: Der Schweizer Eisschnellläufer wollte eine Medaille und stürzte schon im Halbfinal. Aus der Traum!
quelle: keystone / salvatore di nolfi
Speed-Quiz: Sportredaktion testet ihr Olympia-Wissen
