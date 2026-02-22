Die Schweizer Curlerinnen schiessen und wischen gegen Schweden um Gold

Nach dem souveränen Auftritt im Halbfinal gegen die USA ist die Zuversicht beim Schweizer Quartett gross. Der Gegner ist mit den Schwedinnen von Anna Hasselborg eine grosse Nummer, aber die Schweizerinnen müssen sich vor niemandem verstecken.



Vier Mal waren sie in den letzten sieben Jahren und mit Tirinzoni als Nummer 3 und Alina Pätz als Schlussspielerin Weltmeisterinnen, in den vergangenen beiden Jahren unterlagen sie im Final jeweils Kanada. «Einfach nochmal so spielen wie am Freitagabend, dann kommt es gut», so lautet der Tenor.