Selina Witschonke, Carole Howald, Alina Pätz und Skip Silvana Tirinzoni kämpfen ab 11.05 Uhr gegen Schweden. Die erste Medaille eines Schweizer Frauenteams bei Olympia seit 2006 haben sie bereits auf sicher – Gold wäre es das erste.
Die Schweizer Curlerinnen schiessen und wischen gegen Schweden um Gold
Gold oder Silber?
Optimismus im Schweizer Lager
Nach dem souveränen Auftritt im Halbfinal gegen die USA ist die Zuversicht beim Schweizer Quartett gross. Der Gegner ist mit den Schwedinnen von Anna Hasselborg eine grosse Nummer, aber die Schweizerinnen müssen sich vor niemandem verstecken.
Vier Mal waren sie in den letzten sieben Jahren und mit Tirinzoni als Nummer 3 und Alina Pätz als Schlussspielerin Weltmeisterinnen, in den vergangenen beiden Jahren unterlagen sie im Final jeweils Kanada. «Einfach nochmal so spielen wie am Freitagabend, dann kommt es gut», so lautet der Tenor.
Schweden beginnt mit Vorteil
Die Schwedinnen verfügen dank der besten Bilanz in der Round Robin über das Recht des letzten Steins. Das hatten aber im Halbfinal gegen die Schweiz auch die Amerikanerinnen.
«Ich bin auch so zuversichtlich», betont Tirinzoni. Wir hatten eine sehr, sehr gute Saison, und wenn wir so spielen wie viele Spiele in dieser Saison, haben wir eine sehr gute Chance.»
