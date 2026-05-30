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Eishockey-WM: Schweizer Nati im Halbfinal gegen Norwegen – im Liveticker

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Ab in den WM-Final? Meier fehlt gesperrt, dafür kehrt Suter zurück

30.05.2026, 14:2630.05.2026, 14:37

Die Aufstellung:

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Bild: screenshot sihf

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft kämpft an der Heimweltmeisterschaft um den Finaleinzug. Im Halbfinal wartet am Samstagnachmittag Norwegen.
  • Dabei muss die Nati auf Timo Meier verzichten. Der Schweizer NHL-Stürmer wurde nach seinem Kniecheck im Viertelfinal gegen den Schweden Oscar Sundqvist für ein Spiel gesperrt.
  • Die Schweiz ist gegen Norwegen trotzdem Favorit, darf den Gegner aber nicht unterschätzen. Die Skandinavier sind die Überraschungsmannschaft des Turniers und haben in der Gruppenphase Tschechien und Schweden geschlagen sowie Kanada an den Rand einer Niederlage gebracht.
  • Im zweiten Halbfinal am Abend treffen Kanada und Finnland aufeinander.
  • Das Schweizer Spiel beginnt um 15.20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
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