Gewinnt der SCB auch das nächste Derby? Die SCL Tigers haben etwas dagegen

Drei Tage nach dem 6:2-Sieg gegen den EHC Biel trifft der SC Bern auf den zweiten Kantonsrivalen: die SCL Tigers. Die ersten beiden Aufeinandertreffen entschieden die Mutzen für sich, sichert sich Bern den Sieg auch im dritten Tatzenderby oder nimmt Langnau den Schwung vom Erfolg in Zug am Freitag mit?

Ebenfalls am Samstagabend trifft Biel auf den HC Lausanne und empfängt Genf-Servette den HC Ajoie. Alle Spiele der National League kannst du hier ab 19.45 Uhr im Liveticker verfolgen.

