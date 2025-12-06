klar
Eishockey National League live: SC Bern gegen die SCL Tigers im Ticker

Liveticker

Gewinnt der SCB auch das nächste Derby? Die SCL Tigers haben etwas dagegen

06.12.2025, 19:1106.12.2025, 19:11

Drei Tage nach dem 6:2-Sieg gegen den EHC Biel trifft der SC Bern auf den zweiten Kantonsrivalen: die SCL Tigers. Die ersten beiden Aufeinandertreffen entschieden die Mutzen für sich, sichert sich Bern den Sieg auch im dritten Tatzenderby oder nimmt Langnau den Schwung vom Erfolg in Zug am Freitag mit?

Ebenfalls am Samstagabend trifft Biel auf den HC Lausanne und empfängt Genf-Servette den HC Ajoie. Alle Spiele der National League kannst du hier ab 19.45 Uhr im Liveticker verfolgen.

Über zerbrochene Spielzeuge, Diebstahl und Langnaus Zähmung des Zufalls

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
